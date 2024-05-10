Мер москви заявив про атаку безпілотника на місто

На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає.

У ніч на 10 травня у Підмосков'ї нібито працювали сили протиповітряної оборони через безпілотник, який летів на москву.

Про це заявив мер москви Сергій Собянін.

"Силами ППО Міноборони у міському окрузі Подольськ відбито атаку безпілотника, який летів на москву", – написав Собянін.

Він стверджує, що на місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає.

На місці триває робота правоохоронних органів та екстрених служб.