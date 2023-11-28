Мер Парижа вирішила піти з X (Twitter) і назвала його каналізацією

За словами керівниці французької столиці, платформа та її власник "свідомо діють для загострення напруженості та конфліктів".

Мер Парижа Анн Ідальго вирішила покинути X (Twitter).

Про це вона написала на власній сторінці у соцмережі.



"Останніми роками twitter став зброєю масового знищення наших демократій. Маніпуляції, дезінформація, посилення імпульсів ненависті, організоване переслідування, антисемітизм і доведений расизм, напади на вчених, кліматологів, жінок, екологів, прогресивних людей і всіх тих, хто має добру волю, хто бажає мирних політичних дебатів", – написала Ідальго.

Ідальго також порівняла соцмережу з "величезною глобальною каналізацією":

"Ми бачимо це щодня: twitter перешкоджає дебатам, пошуку істини, спокійному та конструктивному діалогу, необхідному між людьми. З цими тисячами анонімних облікових записів і цими фермами тролів те, що відбувається у Twitter, є не демократичним життям, а його повною протилежністю".



У березні 2009 року Ідальго була однією з перших французьких політикинь, яка приєдналася до Twitter. Мер наголосила, що залишиться в інших соцмережах – Instagram, WhatsApp, Facebook, Linkedin.