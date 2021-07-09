ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИСередня ціна по країні бензину А-92 7 вересня зросла на 3 коп/л - до 28,91 грн/л, бензин А-95 також подорожчав на 3 коп/л - до 29,87 грн/л, а дизпаливо - на 4 коп/л, до 28,13 грн/л.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мережі АЗС продовжують підвищувати ціни на бензин і дизпаливо
Зростання цін стало результатом коригування вартості палив відповідно до постанови уряду про граничну торговельну націнку
Фото: EPA/UPG
Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи "А-95".
"Зростання цін стало результатом коригування вартості палив відповідно до постанови уряду про граничну торговельну націнку.
Зокрема, на зміну граничних цін відреагувала мережа AMIC. Компанія підняла ціну на всі види палива на 19-31 коп/л: бензин марки А-92 подорожчав до 29,65 грн/л, А-95 - до 30,63 грн/л, дизпаливо - до 28,30 грн/л", - йдеться у повідомленні.
Водночас такі мережі як Prime, Chipo, "Катрал", Mango та ін підняли ціни на паливо в межах 20-40 коп/л.
Нагадаємо, Міністерство економіки 3 вересня підняло граничні ціни на дизпаливо та бензин, внаслідок цього мережі автозаправних станцій WOG, ОККО, SOCAR та інші підняли свої ціни на пальне.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
07 09 2021 17:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО В Україну прибув гуманітарний вантаж зі США з інноваційними ліками проти COVID-19
- ФОТО Google розробляє додаток для бігунів із порушеннями зору
- ФОТО Hubble показав розсіяне скупчення у сузір'ї Золота Риба
- Стартап у США заявив про створення першого у світі грудного молока, культивованого з клітин
- 10 найбільш затребуваних професій в Україні в найближчому майбутньому 1Від програмістів до економістів