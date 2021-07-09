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Мережі АЗС продовжують підвищувати ціни на бензин і дизпаливо

Зростання цін стало результатом коригування вартості палив відповідно до постанови уряду про граничну торговельну націнку
Середня ціна по країні бензину А-92 7 вересня зросла на 3 коп/л - до 28,91 грн/л, бензин А-95 також подорожчав на 3 коп/л - до 29,87 грн/л, а дизпаливо - на 4 коп/л, до 28,13 грн/л.
Мережі АЗС продовжують підвищувати ціни на бензин і дизпаливо Фото: EPA/UPG
Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи "А-95".
 
"Зростання цін стало результатом коригування вартості палив відповідно до постанови уряду про граничну торговельну націнку.
 
Зокрема, на зміну граничних цін відреагувала мережа AMIC. Компанія підняла ціну на всі види палива на 19-31 коп/л: бензин марки А-92 подорожчав до 29,65 грн/л, А-95 - до 30,63 грн/л, дизпаливо - до 28,30 грн/л", - йдеться у повідомленні.
 
Водночас такі мережі як Prime, Chipo, "Катрал", Mango та ін підняли ціни на паливо в межах 20-40 коп/л.
 
Нагадаємо, Міністерство економіки 3 вересня підняло граничні ціни на дизпаливо та бензин, внаслідок цього мережі автозаправних станцій WOG, ОККО, SOCAR та інші підняли свої ціни на пальне. 
 
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07 09 2021 17:39
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