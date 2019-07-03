Меркель не підтримала ідею США провести маневри біля Криму
7 березня Ангела Меркель та віце-президент США провели переговори, на яких обговорювали військово-морські маневри поблизу Криму, повідомляє "Укрінформ".
"Ангела Меркель, канцлер Федеративної Республіки Німеччини у лютому не підтримала американську пропозицію організувати військово-морські маневри поблизу Криму з метою провокування російського президента Путіна", - йдеться в повідомленні.
Як відомо, під час Мюнхенської безпекової конференції 16 лютого американський віце-президент Майкл Пенс запропонував Меркель відправити німецькі судна через Керченську протоку для того, щоби показати російському президентові, що західні країни не відмовляться від доступу в ці води.
Меркель відповіла на цю пропозицію відмовою, посилаючись при цьому на застереження з боку Президента України Петра Порошенка. У канцлера Німеччини відмовилися дати коментарі на цю тему.
Окрім ФРН, Франція також відмовилася брати участь у пропонованих США маневрах, вважаючи цю ідею непотрібною провокацією.
Нагадаємо, що 25 листопада 2018 року російські силовики захопили два катери і буксир ВМС Збройних сил України в Керченській протоці, в результаті чого 24 військовослужбовці потрапили в полон. Згодом їх вивезли до Москви, більшість з них тримають у СІЗО "Лефортово". Росія відкидає заклики Заходу звільнити українських моряків і кораблі, захоплені під час інциденту.
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