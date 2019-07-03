Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Меркель не підтримала ідею США провести маневри біля Криму

"Ангела Меркель, канцлер Федеративної Республіки Німеччини у лютому не підтримала американську пропозицію організувати військово-морські маневри поблизу Криму з метою провокування російського президента Путіна"
Канцлер ФРН Ангела Меркель в минулому місяці відкинула ідею США провести морські маневри біля берегів анексованого РФ Криму.
Меркель не підтримала ідею США провести маневри біля Криму Фото: AFP

7 березня Ангела Меркель та віце-президент США провели переговори, на яких обговорювали військово-морські маневри поблизу Криму, повідомляє "Укрінформ".

"Ангела Меркель, канцлер Федеративної Республіки Німеччини у лютому не підтримала американську пропозицію організувати військово-морські маневри поблизу Криму з метою провокування російського президента Путіна", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, під час Мюнхенської безпекової конференції 16 лютого американський віце-президент Майкл Пенс запропонував Меркель відправити німецькі судна через Керченську протоку для того, щоби показати російському президентові, що західні країни не відмовляться від доступу в ці води.

Меркель відповіла на цю пропозицію відмовою, посилаючись при цьому на застереження з боку Президента України Петра Порошенка. У канцлера Німеччини відмовилися дати коментарі на цю тему.

Окрім ФРН, Франція також відмовилася брати участь у пропонованих США маневрах, вважаючи цю ідею непотрібною провокацією.

Нагадаємо, що 25 листопада 2018 року російські силовики захопили два катери і буксир ВМС Збройних сил України в Керченській протоці, в результаті чого 24 військовослужбовці потрапили в полон. Згодом їх вивезли до Москви, більшість з них тримають у СІЗО "Лефортово". Росія відкидає заклики Заходу звільнити українських моряків і кораблі, захоплені під час інциденту.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 03 2019 21:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.