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Меркель: Ситуація на Донбасі далека від врегулювання

ФРН підтримує санкції щодо Росії і Мінські угоди
Ангела Меркель констатує, що ситуація на Донбасі далека від врегулювання.
Меркель: Ситуація на Донбасі далека від врегулювання Фото: ap.org

"Ми поки далекі від врегулювання. Ми обов'язково маємо посилити наші зусилля", - заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель в ході виступу на на Мюнхенській конференції з безпеки (MSC-2019), повідомляє "Інтерфакс-Україна".

ФРН підтримує санкції щодо Росії і Мінські угоди, додала вона. "У відповідь на події в Україні у 2014 році в Уельсі ми заявили, що не лише боротьба з тероризмом, але і колективна оборона в рамках НАТО для нас - у пріоритеті", - зазначила канцлер ФРН.

НАТО "зможе досягти своїх цілей, якщо буде оперувати концепцією мережевої безпеки",  заявила Меркель.

На її думку, "чисто військові підходи не працюють під час вирішення багатьох конфліктів".

Також, президент України Петро Порошенко обговорив із канцлером Німеччини Ангелою Меркель розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі. Порошенко подякував Меркель за зусилля Німеччини для мінімізації ризиків загострення Росією ситуації в акваторії Чорного та Азовського морів.

 

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16 02 2019 12:25
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