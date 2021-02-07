Меркель востаннє на посаді канцлера летить до Британії

У п'ятницю Меркель зустрінеться з прем’єром Британії Борисом Джонсоном для обговорення низки питань

Ангела Меркель вирушає до Лондона з останнім своїм візитом у ролі федерального канцлера Німеччини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

У п’ятницю 2 липня Меркель зустрінеться з прем’єром Британії Борисом Джонсоном для обговорення низки питань, зокрема, обмежень на поїздки у зв’язку з пандемією коронавірусу та питання, пов’язані з торгівлею і відносинами після Brexit. Зустріч відбудеться у заміській резиденції Джонсона Чекерс Корт у графстві Букінгемшир.

Лідери очікувано шукатимуть компроміс з приводу обмежень на поїздки: Меркель налаштована заборонити туристичні поїздки з Британії, побоюючись поширення штаму "Дельта", тоді як Джонсон, навпаки, готується скасувати решту карантинних обмежень і хоче акцентувати на тому, що британці знову можуть подорожувати за кордон.

Після цього планується зустріч Меркель з королевою Єлизаветою ІІ у Віндзорському замку.

Це буде 22-й візит Ангели Меркель до Британії з того часу, як вона стала канцлеркою, та один із серії її прощальних офіційних візитів.

Нагадаємо, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель зустрінеться з президентом США Джо Байденом у Білому домі 15 липня.