ПОЛІТИКА НОВИНИКанцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила в неділю, що виступає за відкриття політичного діалогу з "Талібаном", ісламістською групою, яка контролює більшу частину Афганістану.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Меркель виступає за початок переговорів з талібами
Щодо талібів, то, звичайно, ми маємо з ними говорити, тому що зараз це ті, до кого треба звертатися
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
"Щодо талібів, то, звичайно, ми маємо з ними говорити, тому що зараз це ті, до кого треба звертатися", - сказала Меркель під час візиту до міста Хаген на заході Німеччини, яке постраждало від повені раніше цього року.
Вона сказала, що переговори необхідні для евакуації афганців, які залишилися там.
"Ми хочемо вивести з країни людей, які працювали, зокрема, у німецьких організаціях розвитку і які зараз відчувають загрозу", - додала Меркель.
Вона сказала, що діалог дозволить продовжити надходження гуманітарної допомоги в Афганістан. За її словами, хорошим сигналом є те, що міжнародний аеропорт Кабула нещодавно був знову відкритий для польотів.
Кандидат у канцлери від ХДС Армін Лашет, який був з Меркель у поїздці, також висловив підтримку переговорам з талібами.
Коментарі Меркель прозвучали після того, як представник талібів заявив у неділю газеті Welt am Sonntag, що група хотіла б "міцних та офіційних дипломатичних відносин з Німеччиною".
Меркель не заявила, що підтримує повноцінні дипломатичні відносини з Афганістаном, підконтрольним талібам. Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив цього тижня, що Німеччина може відновити роботу дипломатичного офісу в Кабулі, якщо таліби серед інших умов поважатимуть "основні права людини та жінок".
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