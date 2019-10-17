Меркель закликала Туреччину припинити військову операцію в Сирії
Про це Меркель заявила під час виступу в Бундестазі, повідомляє "Європейська правда".
"Останніми днями я наполегливо закликала Туреччину...припинити свою військову операцію проти курдських військових, і я знову наголошую на цьому", - сказала Меркель.
"Це гуманітарна драма з величезними геополітичними наслідками, тому Німеччина не поставлятиме зброю Туреччині за теперішніх умов", - додала вона.
Напередодні президент Туреччини заявив, що наступ на північному сході Сирії завершиться, якщо курдські загони в регіоні складуть зброю та вийдуть із запланованої "безпечної зони".
Анкара планує переселити 3,5 мільйони сирійців у безпечну зону, розміщену в 30 км на території Сирії, що простягається від річки Євфрат до іракського кордону, включаючи місто Манбідж.
Турецькі війська почали наступ у північній Сирії після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про вихід військ з регіону. Після турецького вторгнення США запровадили санкції проти Анкари та закликали припинити вогонь.
Нагадаємо, що ФРН і Франція зупинили експорт зброї Туреччині.
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