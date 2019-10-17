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Меркель закликала Туреччину припинити військову операцію в Сирії

"Це гуманітарна драма з величезними геополітичними наслідками, тому Німеччина не поставлятиме зброю Туреччині за теперішніх умов..."
Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала Туреччину припинити військову операцію проти курдів на півночі Сирії.
Меркель закликала Туреччину припинити військову операцію в Сирії Ангела Меркель. Фото: rmf24.pl

Про це Меркель заявила під час виступу в Бундестазі, повідомляє "Європейська правда".

"Останніми днями я наполегливо закликала Туреччину...припинити свою військову операцію проти курдських військових, і я знову наголошую на цьому", - сказала Меркель.

"Це гуманітарна драма з величезними геополітичними наслідками, тому Німеччина не поставлятиме зброю Туреччині за теперішніх умов", - додала вона.

Напередодні президент Туреччини заявив, що наступ на північному сході Сирії завершиться, якщо курдські загони в регіоні складуть зброю та вийдуть із запланованої "безпечної зони".

Анкара планує переселити 3,5 мільйони сирійців у безпечну зону, розміщену в 30 км на території Сирії, що простягається від річки Євфрат до іракського кордону, включаючи місто Манбідж.

Турецькі війська почали наступ у північній Сирії після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про вихід військ з регіону. Після турецького вторгнення США запровадили санкції проти Анкари та закликали припинити вогонь. 

Нагадаємо, що ФРН і Франція зупинили експорт зброї Туреччині.

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17 10 2019 12:45
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