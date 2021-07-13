Меркель закликала закріпити "формулу Штайнмаєра" в українському законодавстві
Про це вона сказала на спільному на спільному із президентом України Володимиром Зеленським брифінгу в понеділок, 12 липня, пише "Громадське".
Політикиня заявила, що наразі немає достатнього прогресу у підтримці Мінських домовленостей. Меркель зазначила, що Україна вздовж лінії розмежування відкрила багато КПВВ: "На жаль, не в такій же мірі це було зроблено з боку сепаратистів у Луганській та Донецькій областях".
"З іншого боку нам потрібна імплементація так званої формули Штайнмаєра в українське законодавство. Ми хочемо досягти, щоб у цих регіонах (тимчасово окупованих - ред.) були проведені вибори", - сказала Меркель.
Вона додала, що Росія наразі намагається тиснути на Київ через стягнення своїх військ до кордонів з Україною. Однак Меркель запевнила, що Німеччина буде й надалі виступати за досягнення прогресу в Мінських домовленостях.
Нагадаємо, що у жовтні 2019 року Україна погодилась на "формулу Штайнмаєра"
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Берліні відбулася зустріч Зеленського та Штайнмаєра
- ВІДЕО Міжнародні військові навчання Sea Breeze закінчилися
- ВІДЕО У Британії показали відео, як кораблі та літаки РФ переслідували есмінець біля Севастополя
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі