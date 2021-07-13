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Меркель закликала закріпити "формулу Штайнмаєра" в українському законодавстві

Наразі немає достатнього прогресу у підтримці Мінських домовленостей
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель наголосила, що "формулу Штайнмаєра" щодо врегулювання ситуації на Донбасі потрібно закріпити в українському законодавстві.
Меркель закликала закріпити "формулу Штайнмаєра" в українському законодавстві Фото: з вільних джерел

Про це вона сказала на спільному на спільному із президентом України Володимиром Зеленським брифінгу в понеділок, 12 липня, пише "Громадське".

Політикиня заявила, що наразі немає достатнього прогресу у підтримці Мінських домовленостей. Меркель зазначила, що Україна вздовж лінії розмежування відкрила багато КПВВ: "На жаль, не в такій же мірі це було зроблено з боку сепаратистів у Луганській та Донецькій областях".

"З іншого боку нам потрібна імплементація так званої формули Штайнмаєра в українське законодавство. Ми хочемо досягти, щоб у цих регіонах (тимчасово окупованих - ред.) були проведені вибори", - сказала Меркель. 

Вона додала, що Росія наразі намагається тиснути на Київ через стягнення своїх військ до кордонів з Україною. Однак Меркель запевнила, що Німеччина буде й надалі виступати за досягнення прогресу в Мінських домовленостях.

Нагадаємо, що у жовтні 2019 року Україна погодилась на "формулу Штайнмаєра"

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13 07 2021 12:32
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