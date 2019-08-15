Меркель звинуватила Росію у знищенні ракетного договору

Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності між США і РФ втратив чинність 2 серпня

Федеральний канцлер Німеччини Анґела Меркель звинуватила Росію в тому, що вона доказово порушила умови Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності і таким чином дала привід для розірвання угоди.

Зі знищенням ДРСМД "була втрачена частина системи обмежень озброєнь в Європі й у всьому світі", - наводить слова Меркель її пресслужба, інформує LB.ua.

У зв'язку з цим, зазначила федеральний канцлер, Німеччина разом із партнерами в найближчі роки докладе зусиль до нового обмеження озброєнь. При цьому, підкреслила Меркель, НАТО знайде спільну відповідь на цю ситуацію, про що неодноразово говорив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг.

"Німеччина - частина НАТО і буде поводитися як партнер по НАТО", - заявила голова уряду.

Нагадаємо, що Сполучені Штати 2 серпня офіційно вийшли із договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Це був один із ключових договорів Холодної війни, який стримував загрозу ядерного конфлікту в світі. Угода між США та СРСР діяла понад 30 років.

Угоду про ліквідацію ракет середньої та малої дальності Радянський союз і Штати підписали 8 грудня 1987 року у ході зустрічі Михайла Горбачова та Рональда Рейгана у Вашингтоні. Ця угода вперше в історії дозволила ліквідувати цілий клас озброєнь. Сторони зобов'язалися знищити усі комплекси балістичних і крилатих ракет наземного базування середньої та малої дальності (з радіусом дії 500 до 5000 км), а також не виробляти, не випробовувати і не розгортати такі ракети в майбутньому. Усе для того, щоби запобігти можливій загрозі ядерної війни.

Крах історичної угоди може призвести до нової гонки озброєнь між США, Росією та Китаєм.