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Мерц хоче витратити на оборону 200 мільярдів євро

25 лютого 2025, 09:53
Мерц хоче витратити на оборону 200 мільярдів євро
Фото: з вільного доступу
Лідер Християнсько-демократичного союзу терміново обговорює цю ініціативу з представниками Соціал-демократичної партії
Переможець парламентських виборів у Німеччині Фрідріх Мерц планує збільшити оборонний фонд країни до 200 мільярдів євро.
 
Про це пише Bloomberg.
 
Лідер Християнсько-демократичного союзу терміново обговорює цю ініціативу з представниками Соціал-демократичної партії, яка у новому скликанні Бундестагу відчутно втрачає позиції. Ідея майбутнього канцлера полягає в тому, щоб встигнути проголосувати ще до завершення повноважень нинішнього парламенту.
 
Для реалізації планів Мерца потрібно або створити новий оборонний фонд, який фінансуватиме переобладнання німецької армії та допомогу Україні, або ж розширити вже погоджену статтю бюджету, згідно з якою на військові потреби закладено 100 мільярдів євро, подолавши мораторій на державні запозичення. 
 
Обидва сценарії потребують більшості у 2/3 голосів – надто складне завдання в новому Бундестазі, де ультраправі та радикальні ліві матимуть солідне представництво. 
 
Поспіх Мерца пов'язаний не лише зі зміною влади, але й із заявами Дональда Трампа, який намагається якомога швидше змусити Україну та Європу погодитися на "мирну угоду" з росіянами.
Німеччинаоборонавійна в Україніросія окупанти

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