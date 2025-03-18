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ПОЛІТИКА

Мерц обіцяє зміни в оборонній політиці Німеччини через агресію росії

18 березня 2025, 17:17
Мерц обіцяє зміни в оборонній політиці Німеччини через агресію росії
джерело DR
Мерц зазначив, що частиною війни путіна є ворожа та підривна діяльність проти Німеччини.

Лідер блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц, який може стати наступним канцлером Німеччини, представляючи у Бундестазі запропоновані багатомільярдні плани фінансування оборони та інфраструктури, заявив, що ці зміни були мотивовані насамперед "загарбницькою війною путіна проти Європи".

Його слова наводить The Guardian.

Мерц зазначив, що частиною війни путіна є ворожа та підривна діяльність проти Німеччини. Він нагадав про атаки на критичну інфраструктуру, підпали, шпигунство та дезінформаційні кампанії, а також ширші "спроби розділити та маргіналізувати Європейський Союз".

"Війна проти Європи, а не просто війна проти територіальної цілісності України", – сказав він, описуючи зловмисні дії росії. Мерц пообіцяв  "захищатися від цих атак" всім, "що є в нашому розпорядженні".

За його словами, Німеччина повинна "перебудувати наш оборонний потенціал, частково з нуля".

Натякаючи на свою майбутню політику як канцлера, він також сказав, що контракти "за можливості повинні діставатися європейським виробникам", визнавши, що це "зміна парадигми в оборонній політиці".

Мерц також сказав, що цей крок Німеччини може прокласти шлях до "нової європейської оборонної спільноти, відкритої не тільки для країн-членів ЄС, а й для інших країн, таких як Велика Британія і Норвегія.

Він додав, що за запропонованими змінами мають послідувати подальші реформи, закликавши до "технологічного підйому", перегляду процедур планування та узгодження, а також "реального скорочення" регулювання, в тому числі з боку ЄС.

Німеччинавійнаоборонаагресія рфФрідріх Мерц

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