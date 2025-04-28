Мерц оголосив міністрів від консерваторів

Загалом ХДС отримує 7 міністерських посад.

Сьогодні, 28 квітня, ймовірний наступний канцлер і лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц оголосив перелік міністрів, які увійдуть в майбутній уряд від його партії.

Про це повідомляє агентство Укрінформ.

Зовнішньополітичне відомство очолить Йоганн Вадефуль, а Міністерство економіки та енергетики - Катерина Райхе.

Торстен Фрай стане міністром у справах особливих справ та керівником відомства федерального канцлера:

Міністром у справах освіти, сім'ї, людей похилого віку, жінок та молоді стане Карін Прін.

Міністром транспорту - Патрік Шнідер.

Міністерство охорони здоров'я очолить Ніна Варкен.

Привертає увагу те, що майже всі ці політики не дуже відомі не тільки за кордоном, але й в самій Німеччині.

З урахування посади канцлера, ХДС отримує 7 міністерських посад, стільки ж – Соціал-демократична партія, яка планує оголосити свої кандидатури пізніше, а ще 3 крісла відходять Християнсько-соціальному союзу.

Сьогодні також ХДС також має провести маленький з’їзд, на якому має схвалити коаліційну угоду.