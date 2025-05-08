Мерц оголосив у Німеччині "надзвичайну ситуацію" національного масштабу
08 травня 2025, 19:55
Wikipedia
Новий канцлер планує забезпечити постійний контроль на кордонах.
Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив "національну надзвичайну ситуацію" в міграційній політиці та планує постійний контроль на кордонах.
Про це повідомляє Welt.
Мерц виконує свою передвиборчу обіцянку боротися з надмірною міграцією, пише Welt. За даними видання, після оголошення "надзвичайного стану" національного характеру послів сусідніх держав інформують про це в МВС Німеччини. Однак поки невідомо, коли точно буде введений в дію режим НС.
Скориставшись "надзвичайною ситуацією", новий уряд має намір відступити від частини європейських правил для захисту внутрішньої безпеки.
Це означатиме призупинення дії Дублінської угоди ЄС щодо мігрантів - заявників про надання притулку зможуть частіше повертати назад, а прикордонний контроль стане жорсткішим.
Під час передвиборчої кампанії Мерц заявляв, що з першого дня на посаді канцлера розпорядиться закрити кордони й зупинити незаконну міграцію - навіть для людей із правом на захист.
Мерц вимагав значного обмеження "тривалого нелегального потоку" мігрантів, стверджуючи, що це вже підриває суспільну згуртованість. На його думку, повернення біженців є юридично можливим, оскільки вони вже перетнули щонайменше одну безпечну країну перед Німеччиною.