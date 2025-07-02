Мерц окреслив ситуацію з Taurus для України

Канцлер ФРН вже обговорював з Зеленським навчання українських військових використанню цих ракет, однак, процес ще не розпочато.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц досі не виключає передачу німецько-шведських крилатих ракет Taurus Збройним силам України.

В етері німецького телеканалу ARD канцлер повідомив, що відправка цієї зброї в Україну "була і залишається варіантом". Крім того, він впевнений, що поставки ракет українській армії не зроблять його країну стороною у війні з рф.

Мерц зазначив, що працювати з ракетами Taurus надзвичайно складно, тому навчання забрало б в українських військовослужбовців щонайменше шість місяців. За його словами, ця робота ще не почалася.