Мерц почав коаліційні перемовини щодо формування нового уряду
Переможець федеральних виборів у Німеччині Фрідріх Мерц офіційно підтвердив, що коаліційні переговори між його партією - Християнсько-демократичним союзом (ХДС) - та Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН) щодо формування нового уряду розпочалися.
Про це повідомляє The Guardian.
"Я не можу нічого сказати про зміст сьогоднішніх переговорів, бо для цього ще зарано. Але я припускаю, що ми їх активізуємо найближчими днями", - сказав Мерц.
- зовнішню та безпекову політику;
- міграцію;
- економіку.