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Мерц почав коаліційні перемовини щодо формування нового уряду

25 лютого 2025, 18:09
Мерц почав коаліційні перемовини щодо формування нового уряду
джерело DR
Переговорний процес проведуть спільно з лідером ХСС Маркусом Зедером.

Переможець федеральних виборів у Німеччині Фрідріх Мерц офіційно підтвердив, що коаліційні переговори між його партією - Християнсько-демократичним союзом (ХДС) - та Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН) щодо формування нового уряду розпочалися.

Про це повідомляє The Guardian.

"Я не можу нічого сказати про зміст сьогоднішніх переговорів, бо для цього ще зарано. Але я припускаю, що ми їх активізуємо найближчими днями", - сказав Мерц.

Переговорний процес проведуть спільно з лідером ХСС Маркусом Зедером.
 
Мерц наголосив на невідкладності проблем, з якими доведеться зіткнутися новому коаліційному уряду, що й обумовило необхідність швидкого початку переговорів.
 
Серед пріоритетних напрямків роботи Мерц визначив три ключові сфери:
 
  • зовнішню та безпекову політику;
  • міграцію;
  • економіку.
 
За словами Мерца, новий уряд Німеччини мають сформувати до 20 квітня.
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