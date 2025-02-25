Мерц почав коаліційні перемовини щодо формування нового уряду

Переговорний процес проведуть спільно з лідером ХСС Маркусом Зедером.

Переможець федеральних виборів у Німеччині Фрідріх Мерц офіційно підтвердив, що коаліційні переговори між його партією - Християнсько-демократичним союзом (ХДС) - та Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН) щодо формування нового уряду розпочалися.

Про це повідомляє The Guardian.

"Я не можу нічого сказати про зміст сьогоднішніх переговорів, бо для цього ще зарано. Але я припускаю, що ми їх активізуємо найближчими днями", - сказав Мерц.

Переговорний процес проведуть спільно з лідером ХСС Маркусом Зедером.

Мерц наголосив на невідкладності проблем, з якими доведеться зіткнутися новому коаліційному уряду, що й обумовило необхідність швидкого початку переговорів.

Серед пріоритетних напрямків роботи Мерц визначив три ключові сфери:

зовнішню та безпекову політику;

міграцію;

економіку.

За словами Мерца, новий уряд Німеччини мають сформувати до 20 квітня.