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Мерц потрапив під шквал критики через Taurus для України

28 травня 2025, 11:29
Мерц потрапив під шквал критики через Taurus для України
Wikipedia
Поки у Німеччині не можуть чітко відповісти, чи оголосять про передачу далекобійних Taurus Україні під час візиту Зеленського у середу.
Напередодні візиту Володимира Зеленського до Берліна канцлер Німеччини Фрідріх Мерц опинився під шквалом критики через заяви щодо можливості передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Невизначеність у позиції Берліна викликала обурення серед союзників та власної коаліції, що може затьмарити візит українського лідера.
 
Про це пише Politico.
 
Заява Мерца про те, що Україна більше не має обмежень щодо використання далекобійної зброї від партнерів, була сприйнята як сигнал до надання ракет Taurus, здатних уражати цілі на глибину до 500 км. Проте вже наступного дня канцлер уточнив, що мав на увазі "право України використовувати отриману зброю, навіть за межами власних кордонів".
 
Високопоставлений депутат ХДС Родеріх Кізеветтер жорстко відреагував на позицію уряду.
 
"Немає жодних ознак того, що Німеччина нарешті постачає крилаті ракети Taurus, бо я досі не бачу єдності в коаліції та політичної волі реагувати належним чином, рішуче та послідовно на масовану ескалацію з боку росії. Такі заяви загалом не є корисними, оскільки вони підкреслюють слабкість Європи перед росією", – написав він у соцмережі X.
 
Плутанину поглибили слова міністра фінансів Ларса Клінгбайля з партії СДПН, який заперечив будь-які зміни в політиці постачань зброї:
 
"Немає жодної нової угоди, яка б виходила за рамки того, що мав попередній уряд".
 
Хоча Мерц у понеділок пообіцяв, що Німеччина "зробить усе" для підтримки України, чи буде оголошено про передачу Taurus під час візиту Зеленського, залишається незрозумілим.
 
"Taurus міг би надати допомогу, принаймні частково, і таким чином захистити цивільне населення в Україні, якби система постачалася у більшій кількості. Масована відповідь проти росії потрібна зараз, щоб зберегти довіру", – наголосив Кізеветтер.

 

війна в Україніракета Taurusросія окупанти

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