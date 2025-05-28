Мерц потрапив під шквал критики через Taurus для України

Поки у Німеччині не можуть чітко відповісти, чи оголосять про передачу далекобійних Taurus Україні під час візиту Зеленського у середу.

Напередодні візиту Володимира Зеленського до Берліна канцлер Німеччини Фрідріх Мерц опинився під шквалом критики через заяви щодо можливості передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Невизначеність у позиції Берліна викликала обурення серед союзників та власної коаліції, що може затьмарити візит українського лідера.

Заява Мерца про те, що Україна більше не має обмежень щодо використання далекобійної зброї від партнерів, була сприйнята як сигнал до надання ракет Taurus, здатних уражати цілі на глибину до 500 км. Проте вже наступного дня канцлер уточнив, що мав на увазі "право України використовувати отриману зброю, навіть за межами власних кордонів".

Високопоставлений депутат ХДС Родеріх Кізеветтер жорстко відреагував на позицію уряду.