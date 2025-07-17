Мерц повідомив, коли Україна отримає системи Patriot

Канцлер ФРН: США готові надати Україні зброю, яку профінансують європейські партнери

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц на спільній з прем’єром Великої Британії Кіром Стармером пресконференції заявив, що Україна отримає Patriot протягом найближчих тижнів. Наразі усі питання узгоджують на рівні міністерств оборони.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"У ці години міністерства оборони обговорюють деталі того, як ми можемо забезпечити відповідну поставку Patriot в Україну в стислі терміни. Це може зайняти тижні. Переговори дуже конкретні, американська сторона готова це зробити, але ми ще не маємо результату", – сказав Мерц.

Канцлер зауважив, що в "ці години" між міністрами оборони будуть укладені домовленості, які зроблять технічно можливим те, що пообіцяв американський президент.

"США готові надати Україні зброю, яку профінансують європейські партнери. Німеччина хоче зробити значний внесок у це. Нам потрібно обговорити деталі з нашими партнерами якомога швидше", – додав він.

Канцлер нагадав, що останніми днями було досягнуто домовленості про те, що Україні будуть доставлені нові системи Patriot з європейського континенту та Східної Європи в цілому, і що ці системи потім будуть замінені США. Наразі важливим питанням є, коли може статися така заміна.