Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Мерц повідомив, коли Україна отримає системи Patriot

17 липня 2025, 20:53
Мерц повідомив, коли Україна отримає системи Patriot
Wikipedia
Канцлер ФРН: США готові надати Україні зброю, яку профінансують європейські партнери

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц на спільній з прем’єром Великої Британії Кіром Стармером пресконференції заявив, що Україна отримає Patriot протягом найближчих тижнів. Наразі усі питання узгоджують на рівні міністерств оборони.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"У ці години міністерства оборони обговорюють деталі того, як ми можемо забезпечити відповідну поставку Patriot в Україну в стислі терміни. Це може зайняти тижні. Переговори дуже конкретні, американська сторона готова це зробити, але ми ще не маємо результату", – сказав Мерц.
 
Канцлер зауважив, що в "ці години" між міністрами оборони будуть укладені домовленості, які зроблять технічно можливим те, що пообіцяв американський президент.
 
"США готові надати Україні зброю, яку профінансують європейські партнери. Німеччина хоче зробити значний внесок у це. Нам потрібно обговорити деталі з нашими партнерами якомога швидше", – додав він.
 
Канцлер нагадав, що останніми днями було досягнуто домовленості про те, що Україні будуть доставлені нові системи Patriot з європейського континенту та Східної Європи в цілому, і що ці системи потім будуть замінені США. Наразі важливим питанням є, коли може статися така заміна.
війна в Україніросія окупантиФрідріх Мерц

Останні матеріали

Заходу треба прокинутися. росія готова до вічної війни – Едвард Лукас
Політика
Заходу треба прокинутися. росія готова до вічної війни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 17 липня 2025, 14:48
Протидія російським крилатим ракетам і дронам. Що пропонує Європа – Фабіян Гоффманн
Технології
Протидія російським крилатим ракетам і дронам. Що пропонує Європа – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 17 липня 2025, 11:45
Нова стратегічна свідомість НАТО. Америка та її союзники можуть багато чого навчитися у країн Балтії – Марк Гертлінг
Політика
Нова стратегічна свідомість НАТО. Америка та її союзники можуть багато чого навчитися у країн Балтії – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 17 липня 2025, 08:27
50-денний ультиматум Трампа. Слова порожні, важливі лише дії – Мік Раян
Політика
50-денний ультиматум Трампа. Слова порожні, важливі лише дії – Мік Раян
Переклад iPress – 16 липня 2025, 13:40
Відвертаючи увагу MAGA. Пропагандони путіна не бачать загроз з боку Трампа – Джулія Девіс
Політика
Відвертаючи увагу MAGA. Пропагандони путіна не бачать загроз з боку Трампа – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 липня 2025, 12:12
Трамп надіслав нове послання путіну. Чи стане понеділок насправді
Політика
Трамп надіслав нове послання путіну. Чи стане понеділок насправді "великим днем" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 15 липня 2025, 12:46
Наступ росіян на Сумщину провалився. Вони посилюють свій тиск довкола Покровська – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Наступ росіян на Сумщину провалився. Вони посилюють свій тиск довкола Покровська – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 15 липня 2025, 07:04
Реальна кримінальна драма путіна. Схожі випадки Старовойта та Абизова – Іріна Бороган та Андрєй Солдатов
Політика
Реальна кримінальна драма путіна. Схожі випадки Старовойта та Абизова – Іріна Бороган та Андрєй Солдатов
Переклад iPress – 14 липня 2025, 15:42
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється