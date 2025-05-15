Мерц розповів, як Європа покарає росію за відмову припинити вогонь

На думку німецького канцлера, якщо вдасться мобілізувати кошти на правовій основі – Німеччина це зробить

Країни Європейського Союзу домовилися "вичерпати всі можливості" для посилення тиску на росію через її небажання припиняти бойові дії.

Про це в інтерв'ю Zeit розповів канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

"На рівні глав держав та урядів ми домовилися, що зараз повинні вичерпати всі можливості. Йдеться про подальші санкції в енергетичному секторі, в банківському секторі, подальші кроки щодо активів і санкції проти фізичних осіб. Ми зараз працюємо над цим з нашими європейськими партнерами", – каже він.

Відповідаючи на запитання щодо можливості конфіскації заморожених російських активів, він зазначив, що це питання зараз вивчається. На думку Мерца, якщо вдасться мобілізувати кошти на правовій основі – Німеччина це зробить.

"Однак ми також повинні усвідомлювати ризики, які такий крок тягне за собою для європейського фінансового ринку" – додав німецький канцлер.