Мерц суттєво збільшить витрати на оборону Німеччини

На сьогодні ФРН виділяє 3,5% ВВП на армію.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пробує зробити німецьку армію найсильнішою в Європі через загрози з боку росії.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Глава уряду вперше публічно висловився за витрати на оборону до 5% німецької економіки.

"Ми рухаємося до зобов’язання виділяти 3,5% відповідно до квоти НАТО на військові закупівлі, а також додаткові 1,5% на інфраструктуру, що має військове значення. Ці 1,5% мають спрямовуватися на мости або дороги для транспортування", - заявив Мерц.

Крім того, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус днями сказав, що Німеччина поступово збільшуватиме оборонний бюджет на кілька мільярдів євро, або на 0,2 відсоткових пункти щорічно, впродовж наступних п’яти-семи років.

"Йдеться не про 5% вже цього року. Найважливіше - це розпочати і виконати вимоги НАТО", - сказав Пісторіус журналістам.

Нещодавно у парламенті в Берліні Мерц заявив, що пріоритетом уряду є перетворення збройних сил Німеччини на найсильнішу звичайну армію Європи для протидії загрозі з боку рф.