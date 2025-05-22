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Мерц суттєво збільшить витрати на оборону Німеччини

22 травня 2025, 11:17
Мерц суттєво збільшить витрати на оборону Німеччини
Фото:Reuters
На сьогодні ФРН виділяє 3,5% ВВП на армію.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пробує зробити німецьку армію найсильнішою в Європі через загрози з боку росії.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Глава уряду вперше публічно висловився за витрати на оборону до 5% німецької економіки.

"Ми рухаємося до зобов’язання виділяти 3,5% відповідно до квоти НАТО на військові закупівлі, а також додаткові 1,5% на інфраструктуру, що має військове значення. Ці 1,5% мають спрямовуватися на мости або дороги для транспортування", - заявив Мерц. 

Крім того, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус днями сказав, що Німеччина поступово збільшуватиме оборонний бюджет на кілька мільярдів євро, або на 0,2 відсоткових пункти щорічно, впродовж наступних п’яти-семи років.

"Йдеться не про 5% вже цього року. Найважливіше - це розпочати і виконати вимоги НАТО", - сказав Пісторіус журналістам.

Нещодавно у парламенті в Берліні Мерц заявив, що пріоритетом уряду є перетворення збройних сил Німеччини на найсильнішу звичайну армію Європи для протидії загрозі з боку рф.

 
Німеччинаоборона

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