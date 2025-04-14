Мерц висловився за постачання Німеччиною ракет Taurus Україні

Він висловив упевненість, що Києву потрібна допомога, щоб "просунутися вперед" на полі бою.

Німеччина готова відправити Україні ракети великої дальності Taurus.

Про це заявив майбутній канцлер Фрідріх Мерц, пише Financial Times (FT).

Свій намір канцлер пояснив тим, що позицію Києва потрібно посилити і змусити російського диктатора путіна піти на поступки.

Мерц засудив удар рф по Сумах, назвавши його "серйозним воєнним злочином", і у зв'язку з цим заявив, що Києву потрібна допомога, щоб "просунутися вперед" на полі бою.

Україна вже давно просить у Німеччини ракети Taurus, але німецька влада весь час відмовляла. І ось тепер Мерц, який вступить на посаду канцлера наступного місяця, висловив готовність зробити це, але в координації з європейськими союзниками.

"Це має бути спільно погоджено. І якщо воно буде погоджено, то Німеччина має взяти участь", - заявив Мерц і додав, що британці, французи та американці вже постачають далекобійні ракети Україні.

При цьому Мерц не тільки дав зрозуміти, що настав час постачати ракети Taurus українцям, а й припустив, що їх можна використовувати для ударів по таких цілях, як Керченський міст.