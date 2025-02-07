Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Мерц закликає Трампа "взяти під контроль" Маска

07 лютого 2025, 21:32
Мерц закликає Трампа
джерело DR
Щодо України, то з огляду на натяки Трампа щодо можливого скорочення підтримки з боку США, Мерц заявив, що слід відреагувати.

Фрідріх Мерц, консервативний лідер, який ймовірно стане наступним канцлером Німеччини, сигналізує про більш жорстку позицію щодо трансатлантичних відносин. Мерц занепокоєний зростаючим політичним впливом Ілона Маска в Європі напередодні національних виборів у Німеччині 23 лютого.

Зокрема він висловив занепокоєння щодо безперервної підтримки Маском ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" й заявив, що планує порушити це питання з президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише Politico.

"У мене є чітка думка з цього приводу — і я поділюся нею з ним: я не схвалюю, коли хтось з оточення Трампа намагається втручатися в вибори Німеччини", — сказав він.

Щодо України, то з огляду на натяки Трампа щодо можливого скорочення підтримки з боку США, Мерц заявив, що слід відреагувати.

"Сподіваюся, ми не потрапимо в таку ситуацію. Ми повинні переконати уряд США, що підтримка України є в його власних інтересах", — додав він.

НімеччинавійнаДональд ТрампІлон Маск

Останні матеріали

Тактика відволікання уваги Трампом. Американці мають зосередитися на недружньому захопленні уряду США – Ольга Лаутман
Політика
Тактика відволікання уваги Трампом. Американці мають зосередитися на недружньому захопленні уряду США – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 07 лютого 2025, 14:08
Оцінка тотальної війни москви проти України. Заважає чорна трагікомедія у США – Ендрю Таннер
Політика
Оцінка тотальної війни москви проти України. Заважає чорна трагікомедія у США – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 07 лютого 2025, 11:49
Україна реорганізує Сухопутні війська. Виклики і можливості нової структури – Мік Раян
Політика
Україна реорганізує Сухопутні війська. Виклики і можливості нової структури – Мік Раян
Переклад iPress – 07 лютого 2025, 08:23
Обережний оптимізм щодо створення корпусів ЗСУ. Що і як буде змінюватися – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Обережний оптимізм щодо створення корпусів ЗСУ. Що і як буде змінюватися – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 лютого 2025, 16:45
Трамп і Келлог повинні уникати шляху до Ялти. Інакше – знов залізна завіса посеред Європи – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Трамп і Келлог повинні уникати шляху до Ялти. Інакше – знов залізна завіса посеред Європи – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 06 лютого 2025, 12:20
Трампу потрібен план щодо скарбів у надрах України. Україна продовжує відігравати центральну роль – War on the Rocks
Політика
Трампу потрібен план щодо скарбів у надрах України. Україна продовжує відігравати центральну роль – War on the Rocks
Переклад iPress – 06 лютого 2025, 08:26
Аналогія з
Політика
Аналогія з "Окупованими". Для американських союзників світ перевертається з ніг на голову – Едвард Лукас
Переклад iPress – 05 лютого 2025, 15:46
Зимова кампанія росії пробуксовує. Найскладніше – на сході України – Ендрю Таннер
Cуспільство
Зимова кампанія росії пробуксовує. Найскладніше – на сході України – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 лютого 2025, 12:36
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється