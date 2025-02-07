Мерц закликає Трампа "взяти під контроль" Маска

Щодо України, то з огляду на натяки Трампа щодо можливого скорочення підтримки з боку США, Мерц заявив, що слід відреагувати.

Фрідріх Мерц, консервативний лідер, який ймовірно стане наступним канцлером Німеччини, сигналізує про більш жорстку позицію щодо трансатлантичних відносин. Мерц занепокоєний зростаючим політичним впливом Ілона Маска в Європі напередодні національних виборів у Німеччині 23 лютого.

Зокрема він висловив занепокоєння щодо безперервної підтримки Маском ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" й заявив, що планує порушити це питання з президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише Politico.

"У мене є чітка думка з цього приводу — і я поділюся нею з ним: я не схвалюю, коли хтось з оточення Трампа намагається втручатися в вибори Німеччини", — сказав він.

Щодо України, то з огляду на натяки Трампа щодо можливого скорочення підтримки з боку США, Мерц заявив, що слід відреагувати.

"Сподіваюся, ми не потрапимо в таку ситуацію. Ми повинні переконати уряд США, що підтримка України є в його власних інтересах", — додав він.