Мерц закликав ЄС готуватися до фінансової кризи

Також політик вважає, що США можуть повністю вийти зі світової торгівлі.

Наступний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що через тарифну політику президента США Дональда Трампа на світ може чекати гостра фінансова криза. Також він назвав головні варіанти для того, аби усунути такі загрози.

Про це він сказав в інтерв'ю Handelsblatt.

Мерц вважає, що тарифна політика Трампа збільшує ризик фінансової кризи, тому виступив за укладення угоди про вільну торгівлю між США та країнами Європи.

"Так, я сподіваюся на нову трансатлантичну угоду про вільну торгівлю. Нульові тарифи на все. Це було б краще для обох сторін", - наголосив політик.