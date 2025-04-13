Мерц закликав ЄС готуватися до фінансової кризи
13 квітня 2025, 13:45
Фото: Укрінформ
Також політик вважає, що США можуть повністю вийти зі світової торгівлі.
Наступний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що через тарифну політику президента США Дональда Трампа на світ може чекати гостра фінансова криза. Також він назвав головні варіанти для того, аби усунути такі загрози.
Про це він сказав в інтерв'ю Handelsblatt.
Мерц вважає, що тарифна політика Трампа збільшує ризик фінансової кризи, тому виступив за укладення угоди про вільну торгівлю між США та країнами Європи.
"Так, я сподіваюся на нову трансатлантичну угоду про вільну торгівлю. Нульові тарифи на все. Це було б краще для обох сторін", - наголосив політик.
Водночас Мерц підкреслив, що Європа повинна буде зосередитися на ринках третіх країн, якщо США захочуть повністю вийти зі світової торгівлі.
"Політика президента Трампа збільшує ризик того, що наступна фінансова криза станеться раніше, ніж очікувалося. Ми, європейці, повинні дати переконливу відповідь", - зауважив майбутній канцлер Німеччини.