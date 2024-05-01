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Мешканець Нью-Йорка зізнався у передачі росії технологій для БПЛА

01 травня 2024, 15:33
Мешканець Нью-Йорка зізнався у передачі росії технологій для БПЛА
Фото: obozrevatel.com
Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Житель Нью-Йорка Микола Григор'єв у федеральному суді Брукліна визнав провину в змові з метою незаконного експорту електроніки подвійного призначення, яка використовується в російських безпілотних військових літальних апаратах.

Про це повідомив Мін'юст США.

Відомство стверджує, що він передав технології більш як на $250 тисяч. Заступник генерального прокурора Ліза Монако заявила, що запобігли передачі російським компаніям понад 11 500 електронних компонентів.

Слідство стверджує, що Григор'єв та його спільники Олов'янніков та Архіпов через зареєстровану ними компанію Quality Life Cue LLC (QLC) закупили електронні компоненти подвійного призначення для російських підприємств, які займаються розробкою та виробництвом дронів. Зокрема, для технологічної компанії SMT-iLogic, яка у травні 2023 року потрапила під санкції за участь у ланцюжку постачання з виробництва російських військових БПЛА.

Внаслідок визнання провини Григор'єву загрожує максимальне покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Слухання за вироком поки що не призначено. Суд оголосив особливу подяку за цінну допомогу Наталі Савранській, яка раніше працювала у відділі контррозвідки та експортного контролю Управління національної безпеки.

СШАшпигунвійна в Україніросія окупанти

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