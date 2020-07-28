СПОРТ НОВИНИНападник "Барселони" Ліонель Мессі став кращим дріблером футбольного чемпіонату Іспанії-2019/20.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мессі став кращим дріблером чемпіонату Іспанії вшосте за 10 років
33-річний капітан каталонського клубу зробив 182 обведення за сезон і з запасом посів перше місце в рейтингу
Фото: EPA/UPG
Про це повідомляє Marca, зазначає "Укрінформ".
33-річний капітан каталонського клубу зробив 182 обведення за сезон і з запасом посів перше місце в рейтингу. Друге місце - у півзахисника "Бетіса" Набіля Фекіра (98 обводок), на третю сходинку потрапив Андре-Франк Замбо з "Вільярреала" (86).
Мессі ставав кращим дріблером за підсумками сезону чемпіонату Іспанії 6 разів за останні 10 років. Аргентинець продемонстрував найкращий показник в сезоні-2010/11, зробивши 186 обведень.
У сезоні-2019/20 на рахунку Мессі 25 голів і 22 результативних передачі в 33 матчах чемпіонату Іспанії.
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