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Мессі став кращим дріблером чемпіонату Іспанії вшосте за 10 років

33-річний капітан каталонського клубу зробив 182 обведення за сезон і з запасом посів перше місце в рейтингу
Нападник "Барселони" Ліонель Мессі став кращим дріблером футбольного чемпіонату Іспанії-2019/20.
Мессі став кращим дріблером чемпіонату Іспанії вшосте за 10 років Фото: EPA/UPG

Про це повідомляє Marca, зазначає "Укрінформ".

33-річний капітан каталонського клубу зробив 182 обведення за сезон і з запасом посів перше місце в рейтингу. Друге місце - у півзахисника "Бетіса" Набіля Фекіра (98 обводок), на третю сходинку потрапив Андре-Франк Замбо з "Вільярреала" (86).

Мессі ставав кращим дріблером за підсумками сезону чемпіонату Іспанії 6 разів за останні 10 років. Аргентинець продемонстрував найкращий показник в сезоні-2010/11, зробивши 186 обведень.

У сезоні-2019/20 на рахунку Мессі 25 голів і 22 результативних передачі в 33 матчах чемпіонату Іспанії.

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28 07 2020 13:58
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