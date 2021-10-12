ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКомпанія Meta, яка раніше називалася Facebook, в рамках створення "метасвіту" представила додаток Horizon Worlds на основі віртуальної реальності.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Meta представила додаток на основі віртуальної реальності
Вхід в додаток буде можливим користувачам віком від 18 років у США й Канаді
Фото:meta
Про це повідомляє CNBC.
Користувачі додатку за допомогою гарнітури віртуальної реальності зможуть створити безногого «аватара», який буде гуляти в анімаційному віртуальному світі. Там вони матимуть можливість грати в ігри та взаємодіяти з «аватарами» інших користувачів.
Вхід в додаток буде можливим користувачам віком від 18 років у США й Канаді.
На відміну від раніше представленої бета-версії Horizon Worlds, нині користувачам не потрібно отримувати запрошення, аби увійти у додаток.
Зазначається, що у жовтні під час презентації «метасвіту» компанія Марка Цукерберга заявила, що планує інвестувати близько 10 млрд дол. упродовж наступного року для розробки технологій зі створення «метасвіту».
Як повідомлялося, 28 жовтня засновник Facebook Марк Цукерберг оголосив про зміну назви компанії – тепер вона називатиметься Meta. За його словами, корпорація відтепер зосереджуватиметься на розробці нової розширеної віртуальної платформи. Її мета полягає в реалізації «метасвіту», заснованому на програмних продуктах, сервісах та пристроях, які відтворюватимуть віртуальну реальність.
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10 12 2021 13:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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