Meta представила додаток на основі віртуальної реальності

Вхід в додаток буде можливим користувачам віком від 18 років у США й Канаді

Компанія Meta, яка раніше називалася Facebook, в рамках створення "метасвіту" представила додаток Horizon Worlds на основі віртуальної реальності.

Користувачі додатку за допомогою гарнітури віртуальної реальності зможуть створити безногого «аватара», який буде гуляти в анімаційному віртуальному світі. Там вони матимуть можливість грати в ігри та взаємодіяти з «аватарами» інших користувачів.

Вхід в додаток буде можливим користувачам віком від 18 років у США й Канаді.

На відміну від раніше представленої бета-версії Horizon Worlds, нині користувачам не потрібно отримувати запрошення, аби увійти у додаток.

Зазначається, що у жовтні під час презентації «метасвіту» компанія Марка Цукерберга заявила, що планує інвестувати близько 10 млрд дол. упродовж наступного року для розробки технологій зі створення «метасвіту».

Як повідомлялося, 28 жовтня засновник Facebook Марк Цукерберг оголосив про зміну назви компанії – тепер вона називатиметься Meta. За його словами, корпорація відтепер зосереджуватиметься на розробці нової розширеної віртуальної платформи. Її мета полягає в реалізації «метасвіту», заснованому на програмних продуктах, сервісах та пристроях, які відтворюватимуть віртуальну реальність.