Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ТЕХНОЛОГІЇ

Meta проводить переговори з Apple щодо інтеграції штучного інтелекту для iPhone

24 червня 2024, 11:47
Meta проводить переговори з Apple щодо інтеграції штучного інтелекту для iPhone
Якщо Apple укладе угоди з партнерами за межами OpenAI, то, за словами представників компанії, клієнти зможуть обирати, якими зовнішніми моделями ШІ вони хочуть користуватися на додаток до внутрішніх систем Apple.

Материнська компанія Facebook Meta провела переговори з Apple про інтеграцію своєї моделі генеративного штучного інтелекту в Apple Intelligence— нещодавно анонсовану систему ШІ для iPhone та інших пристроїв Apple.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

Компанія Apple запізнилася з розробкою генеративного ШІ й зараз розробила власні невеликі моделі штучного інтелекту, але оголосила, що звернеться до партнерів для більш складних і специфічних завдань. Першим партнером компанії у цій сфері оголосили ChatGPT від компанії OpenAI.

"Ми хотіли почати з найкращого. ChatGPT є найкращим вибором для наших користувачів на сьогоднішній день", — сказав керівник відділу програмного забезпечення Apple Крейг Федерігі. Також Apple хоче інтегрувати чат-бот Gemini від Google.

Якщо Apple укладе угоди з партнерами за межами OpenAI, то, за словами представників компанії, клієнти зможуть обирати, якими зовнішніми моделями ШІ вони хочуть користуватися на додаток до внутрішніх систем Apple.

WSJ пише, що обговорення Apple про партнерство з Meta підкреслюють малоймовірні альянси, які формуються між великими технологічними компаніями в епоху штучного інтелекту. Ця угода може бути визначною з огляду на те, що останнім часом компанії мали значні розбіжності в думках щодо інших нових технологічних питань.

Переговори між компаніями ще не завершені і можуть зірватися. Хоча угоди з Apple допоможуть компаніям, що займаються розробкою штучного інтелекту, отримати масове розповсюдження своїх продуктів, неясно, наскільки це буде фінансово вигідним для них.

AppleiPhoneштучний інтелектMeta

Останні матеріали

Останні 6 місяців свідчать: Україна може перемогти у війні. Але для цього потрібна правильна підтримка союзників – Філліпс О'Брайен
Політика
Останні 6 місяців свідчать: Україна може перемогти у війні. Але для цього потрібна правильна підтримка союзників – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 червня 2024, 10:49
росіяни прибріхують про використання ФАБ-3000 в Липцях. Немає жодних доказів того, що ВКС мають на озброєнні відповідні комплекти УМПК – Том Купер
Технології
росіяни прибріхують про використання ФАБ-3000 в Липцях. Немає жодних доказів того, що ВКС мають на озброєнні відповідні комплекти УМПК – Том Купер
Переклад iPress – 23 червня 2024, 11:45
Ода танку
Технології
Ода танку "Черепаха". Тимчасове рішення для більш масштабного розв'язання проблем на полі бою – Мік Раян
Переклад iPress – 21 червня 2024, 14:43
росія із запізненням приєднується до
Політика
росія із запізненням приєднується до "китайської мрії". Китай обіцяє інвестувати цього року $160 млрд у російську промисловість – CEPA
Переклад iPress – 21 червня 2024, 11:24
Українці стабілізували лінію фронту. А Захід продовжує товкти воду в ступі – Том Купер
Політика
Українці стабілізували лінію фронту. А Захід продовжує товкти воду в ступі – Том Купер
Переклад iPress – 20 червня 2024, 22:13
Політика
"Ми всі тепер радянські люди". Пізня радянська Америка потребує негайних змін – Ніл Ферґюсон
Переклад iPress – 20 червня 2024, 14:09
НАТО та українська протиповітряна оборона. Що ще отримає ППО від Заходу – Дональд Гілл
Технології
НАТО та українська протиповітряна оборона. Що ще отримає ППО від Заходу – Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 червня 2024, 12:34
Київ перетворився на світову столицю безпілотників. БПЛА в Україні стають розумнішими, щоб ухилятися від російських сигналів глушіння – WSJ
Технології
Київ перетворився на світову столицю безпілотників. БПЛА в Україні стають розумнішими, щоб ухилятися від російських сигналів глушіння – WSJ
Переклад iPress – 20 червня 2024, 05:04
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється