Meta проводить переговори з Apple щодо інтеграції штучного інтелекту для iPhone

Якщо Apple укладе угоди з партнерами за межами OpenAI, то, за словами представників компанії, клієнти зможуть обирати, якими зовнішніми моделями ШІ вони хочуть користуватися на додаток до внутрішніх систем Apple.

Материнська компанія Facebook Meta провела переговори з Apple про інтеграцію своєї моделі генеративного штучного інтелекту в Apple Intelligence— нещодавно анонсовану систему ШІ для iPhone та інших пристроїв Apple.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

Компанія Apple запізнилася з розробкою генеративного ШІ й зараз розробила власні невеликі моделі штучного інтелекту, але оголосила, що звернеться до партнерів для більш складних і специфічних завдань. Першим партнером компанії у цій сфері оголосили ChatGPT від компанії OpenAI.

"Ми хотіли почати з найкращого. ChatGPT є найкращим вибором для наших користувачів на сьогоднішній день", — сказав керівник відділу програмного забезпечення Apple Крейг Федерігі. Також Apple хоче інтегрувати чат-бот Gemini від Google.

Якщо Apple укладе угоди з партнерами за межами OpenAI, то, за словами представників компанії, клієнти зможуть обирати, якими зовнішніми моделями ШІ вони хочуть користуватися на додаток до внутрішніх систем Apple.

WSJ пише, що обговорення Apple про партнерство з Meta підкреслюють малоймовірні альянси, які формуються між великими технологічними компаніями в епоху штучного інтелекту. Ця угода може бути визначною з огляду на те, що останнім часом компанії мали значні розбіжності в думках щодо інших нових технологічних питань.

Переговори між компаніями ще не завершені і можуть зірватися. Хоча угоди з Apple допоможуть компаніям, що займаються розробкою штучного інтелекту, отримати масове розповсюдження своїх продуктів, неясно, наскільки це буде фінансово вигідним для них.