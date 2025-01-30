Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Meta виплатить Трампу $25 млн за блокування його облікових записів

30 січня 2025, 10:05
Meta виплатить Трампу $25 млн за блокування його облікових записів
Це друга велика корпорація, яка заплатить президенту США за позовом
Президент США Дональд Трамп підписав мирову угоду з Meta. Згідно з угодою, компанія виплатить близько $25 млн.
 
Про це повідомляє CNN.
 
Зазначається, що $22 млн доларів підуть у фонд для майбутньої президентської бібліотеки Трампа, а решта суми – на гонорари адвокатам та іншим позивачам.
 
Як уточнює видання, угоду було укладено після того, як Марк Цукерберг намагався увійти в довіру до Трампа після його перемоги на виборах 2024 року.
 
Зокрема, бізнесмен пожертвував $1 млн на інавгурацію нового президента, а потім був присутній на ній разом із членами Кабінету міністрів. Також Цукерберг пом'якшив нові правила модерації контенту у Facebook, Instagram і Threads, відмовившись від партнерства зі сторонніми групами з перевірки фактів.
 
Трамп подав позов проти Meta після того, як соцмережа призупинила дію його облікового запису у зв'язку зі штурмом Капітолія 6 січня 2021 року.
 
Нагадаємо, федеральний суд США у Вашингтоні тимчасово заблокував рішення адміністрації президента Дональда Трампа щодо заморожування федеральних грантів і кредитів на суму близько $3 трильйонів.

 

Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Лінії життя: вузли та розриви. Інфраструктура та транспортні мережі під загрозою, але де відповідь? – Едвард Лукас
Політика
Лінії життя: вузли та розриви. Інфраструктура та транспортні мережі під загрозою, але де відповідь? – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 січня 2025, 08:47
Повідомлення з Давосу. Трамп – і симптом, і рушій нової геополітичної епохи – Фредерік Кемпе
Політика
Повідомлення з Давосу. Трамп – і симптом, і рушій нової геополітичної епохи – Фредерік Кемпе
Переклад iPress – 29 січня 2025, 16:41
Політика
"Сталися погані речі". Трамп досі не розуміє війну в Україні – Гаррі Каспаров
Переклад iPress – 29 січня 2025, 12:44
Більшість фронтів залишаються статичними. Тим часом Курська операція виправдала зусилля ЗСУ – Ендрю Таннер
Cуспільство
Більшість фронтів залишаються статичними. Тим часом Курська операція виправдала зусилля ЗСУ – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 29 січня 2025, 08:08
Ілон Маск та технологічні гіганти завдають європейцям головного болю. Демократія зазнає тиску – Енн Епплбом
Політика
Ілон Маск та технологічні гіганти завдають європейцям головного болю. Демократія зазнає тиску – Енн Епплбом
Переклад iPress – 28 січня 2025, 16:09
Світом править некомпетентність. Україні та Заходу пощастило, що путінська система більш некомпетентна – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Світом править некомпетентність. Україні та Заходу пощастило, що путінська система більш некомпетентна – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 січня 2025, 12:30
Китай крокує до технологічної переваги. Що таке китайська система DeepSeek і чому вона лякає? – Bloomberg
Технології
Китай крокує до технологічної переваги. Що таке китайська система DeepSeek і чому вона лякає? – Bloomberg
Переклад iPress – 28 січня 2025, 01:06
Великі загрози повернулися. Чому Америка потребує перезавантаження національної безпеки – Ендрю Міхта
Політика
Великі загрози повернулися. Чому Америка потребує перезавантаження національної безпеки – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 27 січня 2025, 14:36
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється