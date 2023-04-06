Meta випустила модель ШІ, яка може ідентифікувати об'єкти на зображеннях

У компанії стверджують, що нейромережа може ідентифікувати об'єкт навіть якщо з ним ще не зустрічалася.

Компанія Meta представила систему штучного інтелекту, здатну ідентифікувати об'єкти на зображеннях. У самій компанії заявили, що база даних, на якій навчали модель, є "найбільшою подібного роду".

Про це повідомляє Reuters.

Нова модель отримала назву Segment Anything Model (SAM). Розробники зазначають, що модель може ідентифікувати об'єкт на фото чи відео навіть у тому випадку, якщо раніше з ним не стикалася.

Працюючи з SAM, можна виділяти об'єкти, натискаючи на них мишкою або за допомогою введення слів-підказок. В одній із демонстрацій після введення слова "кішка" модель обвела прямокутниками всіх кішок на фотографії.

Технологічні компанії почали активно повідомляти про власні досягнення у сфері розробки штучного інтелекту після того, як восени компанія OpenAI випустила чат-бот ChatGPT, що став справжньою сенсацією. Він може створювати тексти, схожі написані людиною, а чи не просто класифікувати об'єкти, як інші ШІ.

Раніше повідомлялось, що Байден обговорить з експертами ризики, пов'язані зі штучним інтелектом.