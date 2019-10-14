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Метро на Троєщину зможуть побудувати через три - п'ять років

"Що стосується метро на Троєщину - не буду маніпулювати, ні в якому разі не буду щось обіцяти, якщо буде фінансування - це питання 3-5 років"
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що лінію метро на Троєщину вдасться побудувати через 3-5 років за умови фінансування.
Метро на Троєщину зможуть побудувати через три - п Фото: grycik.livejournal.com

Метро на Троєщину зможуть побудувати через три - п'ять років  про це Віталій Кличко сказав в ефірі 112 каналу, передає "Економічна правда".

"Що стосується метро на Троєщину - не буду маніпулювати, ні в якому разі не буду щось обіцяти, якщо буде фінансування - це питання 3-5 років", - підкреслив Кличко.

За його словами, до кінця наступного року планується запуск автосполучення між лівим і правим берегом.

Кличко також заявив, що у Києві 75 мостів перебувають у передаварійному стані, 3 - в аварійному, зокрема - міст Метро та міст Патона.

"Як я можу закрити міст Метро, як я можу закрити міст Патона, який в аварійному стані? Дійсно, там ускладнений рух, але ми повинні зробити, щоби вони не рухнули.

Десятками років не вкладалися гроші в інфраструктуру, і ми зараз всі сили кинули на те, щоб ці мости далі продовжували виконувати свою функцію. До кінця наступного місяця протока біля Гідропарку буде вже повністю відкрита – роботи йдуть і вдень, і вночі. Роботи йдуть ще й під мостом", - додав він.

Нагадаємо, що у Києві біля посольства Туреччини сталися сутички під час акції протесту проти військової операції на півночі Сирії.

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14 10 2019 13:30
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