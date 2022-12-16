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Метро в Києві працює як укриття, потяги у п'ятницю не курсуватимуть

16 грудня 2022, 14:23
Метро в Києві працює як укриття, потяги у п'ятницю не курсуватимуть
Фото: MAXPPP
Станції київського метрополітену працюють як укриття, рух потягів наразі призупинено.

Про це повідомляє столичний метрополітен, КМДА

У КМДА повідомили, що у зв’язку із пошкодженням енергетичної системи та аварійними відключеннями електроенергії поїзди метрополітену до кінця дня п'ятниці не курсуватимуть

Водночас підземні станції працюватимуть в режимі укриття.

Для пересування містом просять скористатися наземним громадським транспортом.

16 грудня в місті курсують автобуси за постійними схемами, а також ті автобусні маршрути, які працюють на заміну тролейбусним.

У суботу в столиці також додатково запустять автобуси, що дублюватимуть трамвайні маршрути. Окрім того, місто організує рух автобусів, які частково дублюватимуть схеми маршрутів метрополітену.

Приватним перевізникам Києва надано доручення забезпечити посилений випуск автобусів на маршрути в режимі маршрутного таксі. Особлива увага приділена маршрутам, що дублюють електротранспорт: метрополітен, тролейбус, трамвай.

Про зміни в роботі громадського транспорту повідомлятимуть додатково.

Нагадаємо, що сьогодні "Укренерго" через ракетні обстріли оголосило про надзвичайну ситуацію.

КиївМетрополітенобстрілиукриття

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