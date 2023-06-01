Мецола: Атака дронів на москву не впливає на підтримку ЄС

Мецола виступає за якнайшвидше схвалення відповідної пропозиції Єврокомісії, яка дозволить надавати Україні більше боєприпасів.

Очільниця Європарламенту Роберта Мецола заявила, що Європа повинна продовжувати підтримку України, допоки росіяни не підуть з її території. Атаки дронів на москву, в яких росія звинувачує Україну, за її словами, в цьому нічого не змінюють, як і те, що надана зброя може потенційно застосовуватися і для ударів по території рф.

Про це повідомляє DW.

"Я думаю, що будь-хто, хто наводить цей аргумент, забуває про факт, що росія вторглася в Україну. Це не конфлікт між двома країнами. Це одна країна, яка вторглася в іншу і забрала частину її території. І поки росія не залишить Україну, ми не збираємося припиняти підтримку України", — сказала голова Європарламенту.

Крім того, Мецола виступає за якнайшвидше схвалення відповідної пропозиції Єврокомісії, яка дозволить надавати Україні більше боєприпасів. Вона також виступила на захист пришвидшеної процедури розгляду цієї пропозиції, яка не передбачає громадських консультацій.

Мета пропозиції Єврокомісії, яку Європарламент розглядатиме в четвер, 1 червня, полягає в тому, аби країни ЄС могли спільно надали Україні мільйон одиниць артилерійських боєприпасів вже до кінця поточного року. Крім того, вона покликана розширити власне виробництво амуніції в ЄС. Для стимулювання виробництва оборонними компаніями ЄС має бути виділено 500 мільйонів євро з бюджету ЄС, додаткові 500 мільйонів євро мають надати країни-члени. Єврокомісар Тьєррі Бретон раніше висловлював сподівання, що ініціативу Єврокомісії ухвалять до кінця червня.