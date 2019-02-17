Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Мей планує ще раз обговорити Brexit з лідерами усіх країн ЄС

"На Даунінг-стріт запевняють, що зустрічі з лідерами "кожної країни-члена ЄС" відбудуться вже "найближчими днями"
Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей планує ще раз обговорити питання виходу Сполученого Королівства зі складу Євросоюзу з усіма главами держав та урядів країн-членів ЄС.
Мей планує ще раз обговорити Brexit з лідерами усіх країн ЄС Фото: gettyimages.com

"На Даунінг-стріт запевняють, що зустрічі з лідерами "кожної країни-члена ЄС" відбудуться вже "найближчими днями", - повідомляє прес-служба британського уряду, інформує DW.

Крім того, прес-служба британського уряду опублікувала витяги з листа Мей до депутатів нижньої палати британського парламенту, котрі представляють її Консервативну партію. У листі вона просить соратників про підтримку запропонованого її урядом курсу щодо Brexit.

На думку Мей, її однопартійцям-законодавцям варто поставити "національні інтереси" вище за свої особисті погляди.

Нагадаємо, депутати парламенту Великої Британії відхилили угоду про вихід країни з Європейського Союзу, на якій наполягала прем'єр-міністерка Тереза Мей. Відтак, якщо депутати проголосують проти угоди, Сполучене Королівство або залишить ЄС без угоди, або відтермінує Brexit.

Раніше, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявляла парламентаріям, що якщо вони не підтримають угоду про вихід Британії з ЄС - це буде порушенням обіцянок, наданих виборцям.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 02 2019 23:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.