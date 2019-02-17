Мей планує ще раз обговорити Brexit з лідерами усіх країн ЄС
"На Даунінг-стріт запевняють, що зустрічі з лідерами "кожної країни-члена ЄС" відбудуться вже "найближчими днями", - повідомляє прес-служба британського уряду, інформує DW.
Крім того, прес-служба британського уряду опублікувала витяги з листа Мей до депутатів нижньої палати британського парламенту, котрі представляють її Консервативну партію. У листі вона просить соратників про підтримку запропонованого її урядом курсу щодо Brexit.
На думку Мей, її однопартійцям-законодавцям варто поставити "національні інтереси" вище за свої особисті погляди.
Нагадаємо, депутати парламенту Великої Британії відхилили угоду про вихід країни з Європейського Союзу, на якій наполягала прем'єр-міністерка Тереза Мей. Відтак, якщо депутати проголосують проти угоди, Сполучене Королівство або залишить ЄС без угоди, або відтермінує Brexit.
Раніше, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявляла парламентаріям, що якщо вони не підтримають угоду про вихід Британії з ЄС - це буде порушенням обіцянок, наданих виборцям.
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