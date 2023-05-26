Michelin продав свій завод в росії
Завод Michelin працював у росії з 2004 року, його потужність була 1,5-2 млн шин на рік.
Купила завод компанія Power International Tyres, повідомляє Reuters.
Угода збереже 250 робочих місць на російському заводі Michelin у Давидовому Московської області.
Компанія Michelin заявила, що переведення кожного співробітника у Power International Tyres неможливе і тому тим, хто бажає залишити компанію, буде дозволено зробити це "на гарних умовах".
Компанія була присутня в росії з 1997 року і стала першою міжнародною шинною компанією, яка відкрила там власне виробництво 2004-го.
Рік тому Michelin оголосила, що зупиняє виробничу діяльність і експорт до рф після вторгнення російської армії в Україну.
В квітні у компанії заявили, що припинення діяльності в росії призвело до 25% зниження обсягів у першому кварталі поточного року.