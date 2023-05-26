Michelin продав свій завод в росії

Французький виробник шин Michelin заявив, що продає свою російську виробничу компанію в рф.

Завод Michelin працював у росії з 2004 року, його потужність була 1,5-2 млн шин на рік.

Купила завод компанія Power International Tyres, повідомляє Reuters.

Угода збереже 250 робочих місць на російському заводі Michelin у Давидовому Московської області.

Компанія Michelin заявила, що переведення кожного співробітника у Power International Tyres неможливе і тому тим, хто бажає залишити компанію, буде дозволено зробити це "на гарних умовах".

Компанія була присутня в росії з 1997 року і стала першою міжнародною шинною компанією, яка відкрила там власне виробництво 2004-го.

Рік тому Michelin оголосила, що зупиняє виробничу діяльність і експорт до рф після вторгнення російської армії в Україну.

В квітні у компанії заявили, що припинення діяльності в росії призвело до 25% зниження обсягів у першому кварталі поточного року.