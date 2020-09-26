Microsoft хоче скасувати підписку на Office і зробити його "вічним"
Як передає "Укрінформ", про це повідомляє Cnet.
У блозі компанії зазначається, що "у другій половині 2021 року Microsoft Office отримає нове остаточне оновлення як для Windows, так і для Mac".
Видання відмічає, що у квітні Microsoft перетворила Office 365 на Microsoft 365 - передплатний сервіс, який додав більше можливостей до програмних інструментів та потребував щомісячної плати у розмірі $6.99 за індивідуальний план, або 9,99 долара США для сім'ї до шести людей.
Попри те, що користуватися програмами Microsoft 365, такими як Word, PowerPoint та Excel, можна безкоштовно з обмеженими функціональними можливостями, щоб повною мірою скористатися їхніми можливостями, необхідна "вічна" підписка або передплата.
Microsoft не надала інформації про ціну, доступність та конкретну дату випуску нової версії сервісу.
Нагадаємо, що Microsoft завершила дворічний експеримент
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