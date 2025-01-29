Microsoft і OpenAI розслідують можливу крадіжку технологій китайським стартапом DeepSeek

Microsoft, як найбільший інвестор OpenAI, повідомила компанію про підозрілу активність.

Корпорації Microsoft і OpenAI розслідують, чи могли вихідні дані технології OpenAI бути отримані несанкціонованим чином групою, пов'язаною з китайським стартапом у сфері штучного інтелекту DeepSeek.

За даними Bloomberg, восени дослідники безпеки Microsoft помітили, що особи, які, ймовірно, мають зв’язки з DeepSeek, вилучали великі обсяги даних через API OpenAI. Такі дії могли порушувати умови використання сервісу або вказувати на спроби обійти обмеження OpenAI щодо доступу до даних.

Microsoft, як найбільший інвестор OpenAI, повідомила компанію про підозрілу активність. Паралельно адміністрація США також висловила занепокоєння щодо можливої загрози національній безпеці через діяльність DeepSeek.

Звинувачення з боку США

Радник Білого дому з питань штучного інтелекту і криптовалюти Девід Сакс заявив, що є "суттєві докази" того, що DeepSeek використовував результати моделей OpenAI для навчання власних алгоритмів. У коментарі для Fox News він порівняв цей процес із крадіжкою та пояснив, що DeepSeek, ймовірно, застосовував техніку дистиляції, за якої одна модель ШІ навчається на відповідях іншої.

"DeepSeek витягнув знання з моделей OpenAI, і я не думаю, що OpenAI дуже задоволена цим", — сказав Сакс.

У відповідь OpenAI утрималася від коментарів щодо конкретного випадку, але визнала, що компанії з КНР "постійно намагаються перейняти моделі провідних американських розробників". У заяві компанія підкреслила, що захищає свою інтелектуальну власність і співпрацює з урядом США для запобігання потраплянню передових ШІ-технологій до рук конкурентів і противників.

Чим відомий DeepSeek

DeepSeek — китайський стартап, заснований у 2023 році Лянем Веньфенгом, який раніше займався продажем потужних чипів Nvidia A100. Коли США заборонили експорт цих компонентів до Китаю, він розпочав розробку власних ШІ-моделей, використовуючи менш потужні чипи.

На початку січня DeepSeek випустив модель штучного інтелекту R1 з відкритим кодом, заявивши, що вона конкурує або перевершує американські аналоги в математичних задачах і загальних знаннях. Причому розробка нібито коштувала менше ніж 6 мільйонів доларів, тоді як конкуренти витрачають значно більше.

Успіх DeepSeek вже відобразився на фінансових ринках. Новина про його прорив призвела до падіння акцій провідних ШІ-компаній, включно з Microsoft, Nvidia, Oracle та Google, що спричинило загальне зниження ринкової капіталізації приблизно на 1 трильйон доларів.

Попри звинувачення з боку США, DeepSeek заперечує використання технологій OpenAI. Водночас експерти зазначають, що китайські розробники працюють над створенням більш ефективних моделей, які споживають менше обчислювальних ресурсів, що може докорінно змінити глобальний баланс сил у сфері ШІ.