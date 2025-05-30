Microsoft остаточно йде з росії

Проте суд вимагає з компанії $949 тисяч.

Корпорація Microsoft вирішила остаточно покинути російський ринок, а дочірня структура ТОВ "Майкрософт Рус" податиме заяву про банкрутство до Арбітражного суду.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Головна причиною подачі заяви це звернення до суду від Газпромбанку, який є кредитором компанії.

На початку цього року банк вимагав стягнути з російської юрособи Microsoft 90,9 млн рублів, претензії стосувалися контракту на технічну підтримку, який був укладений у вересні 2021 року і діяв до 12 вересня 2022 року.

Позивач повідомив, що з квітня 2022 року "Майкрософт Рус" припинила виконання своїх зобов'язань за договором, незважаючи на те, що отримала оплату в повному обсязі.

Пізніше суд частково задовольнив позов та забов’язав стягнути $887 тис та ще $62 тис. Відсотків, що разом скало $949 тис, а ще буде нарахування відсотків до повного погашення боргу.

Microsoft почала згортати російський бізнес ще навесні 2022 року, але донедавна компанія зберігала юридичну присутність в росії.

В грудні 2024-го і січні 2025 року було остаточно закрито філії Microsoft в 13 російських містах.