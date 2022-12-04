Microsoft: росія взимку посилить кібератаки на Україну та союзників
москва посилить свої кіберзусилля для тиску на джерела військової та політичної підтримки України як внутрішньої, так і зовнішньої, повідомляє Bloomberg із посиланням на Microsoft Corp.
У дописі в блозі компанії "Про проблеми" Клінт Воттс, генеральний менеджер центру аналізу цифрових загроз Microsoft, закликав клієнтів підготуватися до нових російських кібератак взимку.
"Недавнє виконання російськими військовими розвідниками атаки в стилі програми-вимагача, відомої як Prestige , у Польщі може бути передвісником подальшого поширення росією кібератак за межі кордонів України", — сказав Воттс.
Разом з майже двомісячними ракетними і безпілотними ударами по цивільній інфраструктурі України відбулися "додаткові" кібератаки на українські та іноземні ланцюги поставок, а також "кібероперації впливу", додав він.
Підсумовуючи, ці зусилля мають на меті "підірвати політичну підтримку України США, ЄС і НАТО, а також похитнути впевненість і рішучість українських громадян".