Microsoft: росія взимку посилить кібератаки на Україну та союзників

Виконання російськими військовими розвідниками атаки в стилі програми-вимагача, відомої як Prestige , у Польщі може бути передвісником подальшого поширення росією кібератак за межі кордонів України

москва посилить свої кіберзусилля для тиску на джерела військової та політичної підтримки України як внутрішньої, так і зовнішньої, повідомляє Bloomberg із посиланням на Microsoft Corp.

У дописі в блозі компанії "Про проблеми" Клінт Воттс, генеральний менеджер центру аналізу цифрових загроз Microsoft, закликав клієнтів підготуватися до нових російських кібератак взимку.

"Недавнє виконання російськими військовими розвідниками атаки в стилі програми-вимагача, відомої як Prestige , у Польщі може бути передвісником подальшого поширення росією кібератак за межі кордонів України", — сказав Воттс.

Разом з майже двомісячними ракетними і безпілотними ударами по цивільній інфраструктурі України відбулися "додаткові" кібератаки на українські та іноземні ланцюги поставок, а також "кібероперації впливу", додав він.

Підсумовуючи, ці зусилля мають на меті "підірвати політичну підтримку України США, ЄС і НАТО, а також похитнути впевненість і рішучість українських громадян".