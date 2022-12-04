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ПОЛІТИКА

Microsoft: росія взимку посилить кібератаки на Україну та союзників

04 грудня 2022, 10:43
Microsoft: росія взимку посилить кібератаки на Україну та союзників
Фото: з відкритих джерел
Виконання російськими військовими розвідниками атаки в стилі програми-вимагача, відомої як Prestige , у Польщі може бути передвісником подальшого поширення росією кібератак за межі кордонів України

москва посилить свої кіберзусилля для тиску на джерела військової та політичної підтримки України як внутрішньої, так і зовнішньої, повідомляє Bloomberg із посиланням на Microsoft Corp. 

У дописі в блозі компанії "Про проблеми" Клінт Воттс, генеральний менеджер центру аналізу цифрових загроз Microsoft, закликав клієнтів підготуватися до нових російських кібератак взимку.

"Недавнє виконання російськими військовими розвідниками атаки в стилі програми-вимагача, відомої як Prestige , у Польщі може бути передвісником подальшого поширення росією кібератак за межі кордонів України", — сказав Воттс. 

Разом з майже двомісячними ракетними і безпілотними ударами по цивільній інфраструктурі України відбулися "додаткові" кібератаки на українські та іноземні ланцюги поставок, а також "кібероперації впливу", додав він.

Підсумовуючи, ці зусилля мають на меті "підірвати політичну підтримку України США, ЄС і НАТО, а також похитнути впевненість і рішучість українських громадян".


тероризмРФУкраїнакібератакисоюзник

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