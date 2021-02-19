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Microsoft розробляє офлайн версію Office й режим темряви

Підтримка Office 2021 триватиме п’ять років
Компанія Microsoft працює над розробкою офлайн версії пакету Microsoft Office 2021 та режимом темряви.
Microsoft розробляє офлайн версію Office й режим темряви Фото: logodesignlove.com

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал The Next Web.

Загалом компанія розробляє дві версії – одна повністю працюватиме в офлайн режимі, а інша буде «хмарною» й потребуватиме доступу до мережі Інтернет.

Саме офлайн версія Microsoft Office 2021 створюється для людей, які не мають безперервного доступу до Інтернету та хочуть, аби всі їхні додатки працювали лише на локальній мережі.

Обидві системи будуть офіційно представлені пізніше цього року для операційних систем Mac та Windows.

Підтримка Office 2021 триватиме п’ять років, хоча раніше компанія заявляла про період у сім років.

Microsoft наразі працює і над режимом темряви для пакету Office 2021. Вартість ліцензії для одного пакета становитиме десь 250 доларів США.

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19 02 2021 17:14
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