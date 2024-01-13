Динозавр програмного забезпечення Microsoft, невмирущий динозавр програмного забезпечення, наростив вартість свого бренду на 30% - до близько $90 млрд і таким чином забезпечив собі четверте місце в рейтингу. За даними дослідження, бренди технологічних компаній - особливо сильні конкуренти.

Цей статус Microsoft відновила вперше за три роки.

Корпорація Microsoft стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши компанію Apple за вартістю акцій.

Про це повідомляє Reuters.

Акції Microsoft піднялися на 1%, ринкові показники корпорації сягнули $2,887 трильйона. За даними фондової біржі LSEG, для Microsoft така сума капіталізації стала найвищим показником за всю історію. Ринкова вартість Apple, яка посідає вже друге місце, на сьогодні $2,875 трильйона.

Причиною падіння акцій Apple повʼязані зі зниженням попиту на iPhone. Через це компанія втратила 3% вартості акцій у 2024 році після зростання аж на 48% у 2023 році. Акції Microsoft навпаки зросли до 3% після 57% зростання у 2023 році. Ріст вартості акцій корпорації зумовлений лідерством у сфері штучного інтелекту та інвестиціям у розробника чат-боту ChatGPT компанію OpenAI.