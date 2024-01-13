Microsoft стала найдорожчою компанією у світі
Корпорація Microsoft стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши компанію Apple за вартістю акцій.
Про це повідомляє Reuters.
Акції Microsoft піднялися на 1%, ринкові показники корпорації сягнули $2,887 трильйона. За даними фондової біржі LSEG, для Microsoft така сума капіталізації стала найвищим показником за всю історію. Ринкова вартість Apple, яка посідає вже друге місце, на сьогодні $2,875 трильйона.
Причиною падіння акцій Apple повʼязані зі зниженням попиту на iPhone. Через це компанія втратила 3% вартості акцій у 2024 році після зростання аж на 48% у 2023 році. Акції Microsoft навпаки зросли до 3% після 57% зростання у 2023 році. Ріст вартості акцій корпорації зумовлений лідерством у сфері штучного інтелекту та інвестиціям у розробника чат-боту ChatGPT компанію OpenAI.