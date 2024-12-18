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ТЕХНОЛОГІЇ

Microsoft вдвічі обійшла конкурентів у закупівлі флагманських ШІ-чипів Nvidia

18 грудня 2024, 18:18
Microsoft вдвічі обійшла конкурентів у закупівлі флагманських ШІ-чипів Nvidia
Фото: UNSPLASH
Водночас Amazon, Google і Meta нарощують розгортання власних ШІ-чіпів як альтернативу продукції Nvidia.

Компанія Microsoft у 2024 році закупила понад 485 тисяч флагманських чипів Nvidia Hopper.

Цей показник удвічі більший, ніж у будь-кого з найбільших конкурентів у США та Китаї, оскільки найбільший інвестор в OpenAI прискорив інвестиції в інфраструктуру штучного інтелекту.

Про це пише Financial Times.

Для порівняння, Meta, наступний за величиною клієнт Nvidia у США, закупив лише 224 тис. чипів.

"Оскільки попит на найсучасніші графічні процесори Nvidia впродовж більшої частини останніх двох років перевищував пропозицію, запаси чипів Microsoft дали їй перевагу в перегонах за створення систем штучного інтелекту наступного покоління", — зазначає видання.

Хмарна інфраструктура Microsoft Azure використовувалася для навчання новітньої моделі OpenAI o1, яка змагається з Google, і такими стартапами, як Anthropic і xAI Ілона Маска, а також з конкурентами в Китаї за домінування в галузі обчислень наступного покоління.

Водночас Amazon, Google і Meta нарощують розгортання власних ШІ-чіпів як альтернативу продукції Nvidia.

MicrosoftnVidiaAmazonштучний інтелектMetaOpenAI

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