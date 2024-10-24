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ПОЛІТИКА

Microsoft виявила російські атаки на Камалу Гарріс із використанням дипфейків

24 жовтня 2024, 09:06
Microsoft виявила російські атаки на Камалу Гарріс із використанням дипфейків
Стоп росія
Що ближче до дня виборів - то більше неправдивого контенту.

Напередодні виборів президента США росія намагається “підірвати” кампанію віцепрезидентки Гарріс за допомогою відеороликів, згенерованих штучним інтелектом. Китай у свою чергу, націлився на низку кандидатів у Конгрес від Республіканської партії.

Про це пише The Hill із посиланням на компанію Microsoft.  

Центр аналізу загроз Microsoft у опублікованому в середу звіті заявив, що російські оперативники створили фальшиві відео з використанням штучного інтелекту, які виставляють Гарріс в невигідному світлі.  

В одному з таких відео кандидатку від Демократичної партії, наприклад, звинуватили у незаконному браконьєрстві в Замбії.  

Хоча більшість з цих створених штучним інтелектом відео не отримують великої кількості переглядів, одне відео – з дезінформацією про губернатора Міннесоти Тіма Волза, кандидата у віцепрезиденти від демократів, лише за перші 24 години отримало понад 5 мільйонів переглядів на платформі X.

"Відеоролики підкреслюють постійне використання росією як традиційного контенту, так і контенту, створеного за допомогою штучного інтелекту, для впливу на американську аудиторію і розпалювання політичного розбрату", – йдеться в аналізі.  

Раніше Microsoft та інші компанії вже виявляли спроби вплинути на американські вибори з-за кордону.

У вівторок Національна рада розвідки США заявила, що очікує активізації цих зусиль у дні, що передують виборам, зазначивши при цьому, що ці спроби не залишаться непоміченими.  

Майкрософт також повідомила, що помітила підвищену активність операцій китайського впливу, спрямованих на кандидатів-республіканців, які не пройшли до Конгресу, і членів Конгресу, які публічно засуджували Китайську Народну Республіку (КНР). 

За даними аналітиків компанії за цими спробами стоїть група Taizi Flood, яка “ретранслює антисемітські повідомлення, посилює звинувачення в корупції і просуває опозиційних кандидатів”.

Законодавці, проти яких спрямовані ці атаки, розкритикували ці зусилля впливу, зазначивши, що вони не здивовані. 

"Ми знаємо, що Комуністична партія Китаю є антисемітською, тому не дивно, що вони націлилися на мене та інших політиків, які підтримують Ізраїль, щоб спробувати посіяти розбрат напередодні найважливіших виборів у нашому житті", – прокоментував законодавець Баррі Мур.  

Майкл МакКол, якому також дісталося від китайських дезінформаторів, сказав, що “вважає за честь” такі нападки від КПК. 

Речниця посольства Китаю заявила The Hill, що президентські вибори є внутрішньою справою США, і Китай “не має наміру і не буде втручатися” в них.

"У свою чергу, ми сподіваємося, що американська сторона не буде піднімати питання Китаю на виборах. Приналежність відповідних акаунтів у соціальних мережах має бути визначена на основі вагомих доказів", – заявила речниця дипустанови, назвавши звинувачення “спекуляціями”.

У звіті Microsoft також йдеться про те, що іранські суб'єкти також спрямували зусилля на веб-сайти та ЗМІ, пов'язані з виборами. В одній з кампаній вони поширювали контент, який закликав американців бойкотувати вибори через підтримку кандидатами Ізраїлю.

MicrosoftфейкиВибори в СШАросія загрозаКамала Гаррісдискредитація

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