Microsoft заявила про припинення гарантійного обслуговування Xbox у рф

Всесвітньо відома компанія послідовно скорочує свій бізнес у росії

Інформацію про припинення гарантійного обслуговування цих консолей підтвердили користувачі та рітейлери.

Про це заявив підрозділ технічної підтримки компанії Microsoft, повідомляють російські пропагандистські видання.

"Гарантійне обслуговування консолей, у тому числі ввезених до рф офіційно, більше недоступне через поточну ситуацію. Рекомендуємо власникам приставок звертатися до магазину, де їх купували", – зазначили у техслужбі.

Інформацію також підтвердили користувачі та рітейлери.

Раніше повідомлялось, що Україна отримає від Microsoft технологічної допомоги на 100 мільйонів доларів.