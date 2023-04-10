Microsoft заявила про припинення гарантійного обслуговування Xbox у рф
Інформацію про припинення гарантійного обслуговування цих консолей підтвердили користувачі та рітейлери.
Про це заявив підрозділ технічної підтримки компанії Microsoft, повідомляють російські пропагандистські видання.
"Гарантійне обслуговування консолей, у тому числі ввезених до рф офіційно, більше недоступне через поточну ситуацію. Рекомендуємо власникам приставок звертатися до магазину, де їх купували", – зазначили у техслужбі.
Інформацію також підтвердили користувачі та рітейлери.
Раніше повідомлялось, що Україна отримає від Microsoft технологічної допомоги на 100 мільйонів доларів.