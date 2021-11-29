Міграційна криза: у Польщі за ніч затримали понад 30 біженців
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Польщі у Twitter.
"Білоруські служби майже щоночі пошкоджують паркан, щоб мігранти могли нелегально перейти на польську сторону. Сьогодні така спроба була зроблена в Мельнику", - йдеться у Міноборони Польщі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Польщі у Twitter.
"Білоруські служби майже щоночі пошкоджують паркан, щоб мігранти могли нелегально перейти на польську сторону. Сьогодні така спроба була зроблена в Мельнику", - йдеться у Міноборони Польщі.
Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що полякам варто добре подумати, перш ніж закривати кордон з Білоруссю.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Японії проведуть майстер-клас з петриківського розпису
- ВІДЕО В Україні презентували застосунок для жертв домашнього насилля
- ФОТО Де у світі найдоступніше придбання житла