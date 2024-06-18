Мільйонери тікають з Великої Британії та Китаю – Bloomberg

Від'їзд ультрабагатих британців почався під час Brexit.

Велика Британія і Китай цього року втратять найбільшу кількість мільйонерів. Очікується, що з Британії виїдуть 9 500 мільйонерів, що більш ніж удвічі перевищує показник минулого року, а з Китаю - 15 200 мільйонерів.

"У той час як світ переживає ідеальний шторм геополітичної напруженості, економічної невизначеності та соціальних потрясінь, мільйонери голосують ногами в рекордній кількості", - цитує Домініка Волека, керівника групи по роботі з приватними клієнтами Henley, видання Bloomberg.

Нещодавній сплеск від'їзду ультрабагатих мешканців Великої Британії - це прискорення тенденції, яка почалася приблизно під час Brexit. Згідно зі звітом, з 2017 по минулий рік країна втратила 16 500 мільйонерів через міграцію. Відтік населення - це зворотна тенденція для країни, яка впродовж десятиліть слугувала магнітом для багатих родин з Європи, Азії, Африки та Близького Сходу, які здебільшого стікалися до Лондона.