Мільйонери тікають з Великої Британії та Китаю – Bloomberg
18 червня 2024, 18:54
Фото: rian.com.ua
Від'їзд ультрабагатих британців почався під час Brexit.
Велика Британія і Китай цього року втратять найбільшу кількість мільйонерів. Очікується, що з Британії виїдуть 9 500 мільйонерів, що більш ніж удвічі перевищує показник минулого року, а з Китаю - 15 200 мільйонерів.
Про це пише Bloomberg.
"У той час як світ переживає ідеальний шторм геополітичної напруженості, економічної невизначеності та соціальних потрясінь, мільйонери голосують ногами в рекордній кількості", - цитує Домініка Волека, керівника групи по роботі з приватними клієнтами Henley, видання Bloomberg.
Нещодавній сплеск від'їзду ультрабагатих мешканців Великої Британії - це прискорення тенденції, яка почалася приблизно під час Brexit. Згідно зі звітом, з 2017 по минулий рік країна втратила 16 500 мільйонерів через міграцію. Відтік населення - це зворотна тенденція для країни, яка впродовж десятиліть слугувала магнітом для багатих родин з Європи, Азії, Африки та Близького Сходу, які здебільшого стікалися до Лондона.
Понад 7% мільйонерів, які, за прогнозами, переїдуть в інші країни цього року, покинуть Велику Британію. Це відображає "постійне накопичення чинників", які роблять країну менш привабливою для багатих, включно з Brexit, енергетичною кризою, війною в Україні та подальшим зростанням інфляції, каже Ханна Вайт, виконавчий директор Інституту управління в Лондоні.
Консерватори і лейбористи пообіцяли скасувати пільговий податковий режим для недоміцілірованних резидентів - багатих іноземців, які живуть у Великій Британії. Лідер лейбористів Кейр Стармер має додаткові плани щодо оподаткування багатих.
Хоча Стармер називає себе "соціалістом", він пообіцяв зробити лейбористів "партією створення багатства". Він і його майбутній міністр фінансів Рейчел Рівз заявили, що у них немає планів щодо введення додаткових податків на багатство і приріст капіталу.
Головним напрямком для мільйонерів є ОАЄ, до яких цього року приїдуть 6700 багатих людей, зокрема росіян. Хоча минулого року приплив росіян сповільнився, це було частково компенсовано збільшенням кількості європейців і британців. За словами Хенлі, за останнє десятиліття кількість мільйонерів, які проживають у Дубаї, зросла на 78%.
Завдяки нульовим податкам на доходи фізичних осіб, зручному часовому поясу на кількох континентах і аеропорту світового класу, ОАЕ докладають цілеспрямованих зусиль для залучення багатих людей. І Абу-Дабі, і Дубай створили складні фінансові ринки, щоб привабити міжнародні компанії та сімейні офіси.
США посіли друге місце за кількістю новоприбулих мільйонерів - 3 800 осіб, за ними слідує Сінгапур з 3 500 очікуваними прибуттями.