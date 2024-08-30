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Міндовкілля розкрило деталі забруднення річки Сейм

30 серпня 2024, 19:11
Міндовкілля розкрило деталі забруднення річки Сейм
Лабораторні аналізи показали, що у воду потрапило багато органіки.
Забруднення річки Сейм відбулося на території росії, однак наразі не відомо, чи це було умисне забруднення, чи результат якоїсь раптової аварії.
 
Про це заявив перший заступник міністра захисту довкілля України Олександр Краснолуцький в етері телемарафону.
 
За його словами, річка Сейм повністю забруднена. Водночас проби показують лише органічні речовини, хімічних та токсичних не виявили.
 
Фахівці вважають, що забруднення відбулося з якогось заводу. Наразі тривають заходи з його локалізації.
 
"Така кількість забруднюючої органічної речовини  - те, що ми бачимо, це міг бути спиртзавод чи інший завод, який знаходиться на території росії", - уточнив заступник міністра.
 
Лабораторні аналізи виявили, що у воду потрапило багато органіки, тому зараз важко прогнозувати, як довго триватиме очищення ріки.
 
"Органічні речовини, які потрапили у воду, поглинають кисень, у воді від цього залишається дуже мало кисню. І від цього гинуть водні ресурси, риба", - пояснив представник Міндовкілля.
 
Для відновлення водного ресурсу треба проводити аерацію води - "збовтувати" її, щоб вона насичувалась киснем. Зокрема, сьогодні в річку скинули активний мул, який має поглинути органічні речовини, щоб зменшити концентрацію і не допустити подальшого забруднення території.
сеймрічкавійна в Україніросія окупанти

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