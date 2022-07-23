Мінекономіки не очікує стрибка цін на пальне через зміну курсу гривні

Перший заступник міністра також зазначив, що зміна курсу гривні підтримає українських експортерів та дозволить втримати інфляцію

У Міністерстві економіки України не прогнозують стрибка цін на пальне у зв'язку зі зміною курсу гривні.

Про це сказав перший заступник міністра економіки Денис Кудін під час телемарафону.

"Ми не очікуємо цінового стрибка на пальне, оскільки в останні тижні намітилась тенденція до зниження ціни. Якби не було зміни курсу гривні, ціна б пішла вниз. Зараз у зв'язку з переглядом курсу Нацбанком очікуємо, що ціна залишиться на тому ж рівні", - заявив Кудін.

Перший заступник міністра також зазначив, що зміна курсу гривні підтримає українських експортерів та дозволить втримати інфляцію.