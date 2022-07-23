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Мінекономіки не очікує стрибка цін на пальне через зміну курсу гривні

Перший заступник міністра також зазначив, що зміна курсу гривні підтримає українських експортерів та дозволить втримати інфляцію
У Міністерстві економіки України не прогнозують стрибка цін на пальне у зв'язку зі зміною курсу гривні.
Мінекономіки не очікує стрибка цін на пальне через зміну курсу гривні Фото: glavnoe.ua

Про це сказав перший заступник міністра економіки Денис Кудін під час телемарафону.

"Ми не очікуємо цінового стрибка на пальне, оскільки в останні тижні намітилась тенденція до зниження ціни. Якби не було зміни курсу гривні, ціна б пішла вниз. Зараз у зв'язку з переглядом курсу Нацбанком очікуємо, що ціна залишиться на тому ж рівні", - заявив Кудін.

Перший заступник міністра також зазначив, що зміна курсу гривні підтримає українських експортерів та дозволить втримати інфляцію.

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23 07 2022 11:21
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