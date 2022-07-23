БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУ Міністерстві економіки України не прогнозують стрибка цін на пальне у зв'язку зі зміною курсу гривні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мінекономіки не очікує стрибка цін на пальне через зміну курсу гривні
Перший заступник міністра також зазначив, що зміна курсу гривні підтримає українських експортерів та дозволить втримати інфляцію
Фото: glavnoe.ua
Про це сказав перший заступник міністра економіки Денис Кудін під час телемарафону.
"Ми не очікуємо цінового стрибка на пальне, оскільки в останні тижні намітилась тенденція до зниження ціни. Якби не було зміни курсу гривні, ціна б пішла вниз. Зараз у зв'язку з переглядом курсу Нацбанком очікуємо, що ціна залишиться на тому ж рівні", - заявив Кудін.
Перший заступник міністра також зазначив, що зміна курсу гривні підтримає українських експортерів та дозволить втримати інфляцію.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
23 07 2022 11:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО На Одещині судновласник заплатив ₴65 мільйонів за викид у море пальмової олії
- ФОТО Вінницьке підприємство розпочало експортувати до Франції діжонську гірчицю
- ФОТО Україні треба $5 мільярдів щомісяця: як наповнювався бюджет з 24 лютого