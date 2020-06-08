Мінекономіки оцінило глибину падіння ВВП за півроку
Про це йдеться в огляді Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки, передає РБК - Україна.
У міністерстві оцінюють падіння ВВП за II квартал 2020 року до ІІ кварталу 2019 року на рівні 11%, що є дещо меншим ніж очікувалося раніше - падіння на рівні 14%.
За підсумками січня-травня 2020 року скорочення зведеного індексу виробництва товарів та послуг за основними видами економічної діяльності (ЗІВ) становило 7,7% (падіння на 7,3% у січні-травні 2020 року).
"Помісячна динаміка видів економічної діяльності свідчить, що економіка пройшла пік та подолала рубіж максимально негативного ефекту від жорстких протиепідеміологічних заходів як в середині країни, так і за її межами, який найбільше відчувався у квітні-травні 2020р. І, наразі, на тлі пом’якшення карантинних обмежень, поступово починає відновлюватися", - йдеться в огляді.
Як зазначили в Мінекономіки, у червні окремі види промислової діяльності, сфера транспорту та будівельна галузь продемонстрували уповільнення темпів падіння, а індекс очікувань ділової активності порівняно з попереднім місяцем поліпшився. Водночас значно менші площі збирання та нижча за минулорічну урожайність більшості сільськогосподарських культур спровокували у червні значне падіння обсягів виробництва у сільському господарстві.
Нагадаємо, пік економічної кризи, викликаної карантинними обмеженнями та пригніченням попиту як усередині країни, так і на глобальному рівні, припав на II квартал 2020 року.
Нагадаємо, що фондові індекси країн Західної Європи знизилися за підсумками торгів у п'ятницю і завершили липень в мінусі.
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