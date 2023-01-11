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Мінекономіки: під час війни Україна збільшила експорт до ЄС

11 січня 2023, 13:48
Мінекономіки: під час війни Україна збільшила експорт до ЄС
Фото: ua.korrespondent.net
Експорт товарів до країн ЄС у 2022 році склав близько 28 млрд доларів.

За попередніми оцінками Мінекономіки, відповідно до методології торгового балансу, експорт товарів до країн ЄС за підсумками 2022 року зріс на 4,2% в порівнянні з 2021 роком та склав близько 28 млрд доларів, повідомляє пресслужба відомства.

"Україна розширюватиме сухопутні транспортні коридори та експорт в ЄС та, відповідно, менше залежатиме від морського експорту навіть після розблокування та повернення всіх портів. І, безумовно, це важливо з огляду на подальшу економічну інтеграцію до ринків Євросоюзу, залучення України до європейських ланцюжків доданої вартості", – заявила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Як зазначили у пресслужбі, зростання експорту до ЄС стало можливим, зокрема, завдячуючи відкриттю європейських ринків для українських товарів (тимчасова, терміном на рік лібералізація торгівлі, економічний "безвіз"), ініціатива Європейського Союзу "Шляхи солідарності", "митний безвіз", "транспортний безвіз" тощо.

У Мінекономіки вважають, що динаміка показників зовнішньої торгівлі України у 2023 році формуватиметься в напрямку поступового надолуження втрат, понесених у 2022-му.

"Бюджет на 2023 рік передбачає зростання експорту товарів та послуг на 7,2%. Це з урахуванням ситуації, яка склалася у виробничому комплексі, з доступом до трьох портів на Чорному морі для експорту продукції АПК, поступового розширення внутрішнього попиту, попиту на IT-послуги у світі тощо", – зазначається в повідомленні пресслужби.


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