Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Мінекономіки: Португалія підтримуватиме відбудову України

02 січня 2023, 18:16
Мінекономіки: Португалія підтримуватиме відбудову України
Україна - Португалія
Марселу Ребелу де Соуза підтвердив повну солідарність з Україною та готовність держави розширювати співпрацю

Португалія пообіцяла Україні допомогти у відбудові освітніх об'єктів і посилити економічну та політичну співпрацю між державами.

Про це йшлося під ча зустрічі віцепрем’єр-міністра – міністра економіки України Юлії Свириденко з президентом Португалії Марселу Ребелу де Соузою, повідомляє Мінекономіки.

"Ми відчуваємо щирість і повноту допомоги Португалії Україні. Нинішня розмова розвинула ті домовленості, які обговорювалися під час зустрічі Марселу Ребелу де Соузою і першої леді України Олени Зеленської у Лісабоні, а також під часу візиту Прем’єр-міністра Антоніу Кошти в Київ. Португалія допоможе у відбудові освітніх об'єктів в Україні. Також ми вдячні за допомогу у посиленні нашої співпраці з португаломовною спільнотою по всьому світу. Я вдячна Марселу Ребелу де Соуза за його особисту залученість і дипломатичні зусилля в досягненні перемоги і миру", - сказала Юлія Свириденко.

Вона також висловила переконання, що економічна та політична співпраця з Португалією буде лише посилюватися.

"Небезпідставно розраховуємо на допомогу в русі нашої держави до Євросоюзу та на участь Португалії у відновленні України", - зазначила Свириденко.

Марселу Ребелу де Соуза підтвердив повну солідарність з Україною та готовність держави розширювати співпрацю.


війнаПортугаліядопомогаУкраїна

Останні матеріали

Чи розвалить злий геній Маска Twitter і про нього забудуть як про Friendster чи MySpace? - The Atlantic
Бізнес & Фінанси
Чи розвалить злий геній Маска Twitter і про нього забудуть як про Friendster чи MySpace? - The Atlantic
02 січня 2023, 14:32
Україна переможе, але коли. П'ять можливих сценаріїв війни у 2023 році від відомих військових експертів – BBC
Політика
Україна переможе, але коли. П'ять можливих сценаріїв війни у 2023 році від відомих військових експертів – BBC
Переклад iPress – 02 січня 2023, 11:51
путін переграв самого себе. Як війна зруйнувала російську бізнес-модель – Deutsche Welle
Бізнес & Фінанси
путін переграв самого себе. Як війна зруйнувала російську бізнес-модель – Deutsche Welle
Переклад iPress – 02 січня 2023, 10:24
росія втратила можливість тиску на Україну. Як битва за Донбас вплинула на український успіх у війні – підсумки та прогнози від військових аналітиків
Політика
росія втратила можливість тиску на Україну. Як битва за Донбас вплинула на український успіх у війні – підсумки та прогнози від військових аналітиків
Переклад iPress – 01 січня 2023, 14:49
Україна конвертує $21,9 млрд військових надлишків США у грізну силу. Але поки що Америка надає застарілу та низькотехнологічну зброю – Forbes
Політика
Україна конвертує $21,9 млрд військових надлишків США у грізну силу. Але поки що Америка надає застарілу та низькотехнологічну зброю – Forbes
Переклад iPress – 01 січня 2023, 12:54
Розгром росії – головний світовий пріоритет на 2023 рік. З кожним успіхом української армії загрози для НАТО зменшуються – Олексій Рєзніков
Політика
Розгром росії – головний світовий пріоритет на 2023 рік. З кожним успіхом української армії загрози для НАТО зменшуються – Олексій Рєзніков
Переклад iPress – 01 січня 2023, 09:29
Битва за майбутнє Європи точиться в Україні. Центр тяжіння Європи зміщується – Ендрю А. Міхта
Політика
Битва за майбутнє Європи точиться в Україні. Центр тяжіння Європи зміщується – Ендрю А. Міхта
Переклад iPress – 31 грудня 2022, 15:23
Ракети та шахеди проти HIMARS – що ефективніше. Чергове побоїще від ваґнерівців – Том Купер
Cуспільство
Ракети та шахеди проти HIMARS – що ефективніше. Чергове побоїще від ваґнерівців – Том Купер
Переклад iPress – 31 грудня 2022, 11:21
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється