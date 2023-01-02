Мінекономіки: Португалія підтримуватиме відбудову України

Марселу Ребелу де Соуза підтвердив повну солідарність з Україною та готовність держави розширювати співпрацю

Португалія пообіцяла Україні допомогти у відбудові освітніх об'єктів і посилити економічну та політичну співпрацю між державами.

Про це йшлося під ча зустрічі віцепрем’єр-міністра – міністра економіки України Юлії Свириденко з президентом Португалії Марселу Ребелу де Соузою, повідомляє Мінекономіки.

"Ми відчуваємо щирість і повноту допомоги Португалії Україні. Нинішня розмова розвинула ті домовленості, які обговорювалися під час зустрічі Марселу Ребелу де Соузою і першої леді України Олени Зеленської у Лісабоні, а також під часу візиту Прем’єр-міністра Антоніу Кошти в Київ. Португалія допоможе у відбудові освітніх об'єктів в Україні. Також ми вдячні за допомогу у посиленні нашої співпраці з португаломовною спільнотою по всьому світу. Я вдячна Марселу Ребелу де Соуза за його особисту залученість і дипломатичні зусилля в досягненні перемоги і миру", - сказала Юлія Свириденко.

Вона також висловила переконання, що економічна та політична співпраця з Португалією буде лише посилюватися.

"Небезпідставно розраховуємо на допомогу в русі нашої держави до Євросоюзу та на участь Португалії у відновленні України", - зазначила Свириденко.

Марселу Ребелу де Соуза підтвердив повну солідарність з Україною та готовність держави розширювати співпрацю.